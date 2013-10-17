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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 жов, 2019 08:38
vvs2k написав:Alfa_Bank
если покупка уже совершена (но еще не проведена) и по ней светятся орехи, и только после этого будет выбрана категория, по которой могла бы пройти покупка, то количество орехов уже не пересчитается?
vvs2k, добрый день. Уже не пересчитается.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 08:39
Мизантрóп написав: lel написав:
А бензин на Глуско 10%
у Мони.Замечено,у того,шо был без АЗС в сентябре дало Глуско 10%,а того,шо был с АЗС в сентябре дало Сокар 3% на октябрь по партнерке.
+1 . Точно. По карте на которой не было движения- 10% Глуско. По другой, где есть недобитый кэшбэк 50грн- 3% Сокар. Чтобы быстро не добил и не вывел.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 08:41
Vorlon написав:
Ну что же - Альфа похоже впервые начала делить ореховые категории и проценты по клиентам...
Путь Моно.
Ну задатки энтого процесса еще в прошлом месяце наблюдались, когда "бронзовым" клиентам жд-билеты дали под 10% а остальным по 5 кажись. Но я так понимаю у Вас какой-то более вопиющий случай. О чем речь не подскажете?
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Додано: Вів 01 жов, 2019 08:51
Setta написав: Alfa_Bank написав: Setta написав:
Устройство было сделано доверенным, некоторый период вход был как в нормальных банках. Сегодня при входе опять полная процедура с "анкетой". Оф.представитель, вы издеваетесь?
Setta, доброе утро. Есть проблема с сохранением доверенного устройства в веб.версии на мобильном. На исправлении. Подскажите, доверенное устройство было на мобильном или ПК?
Я веду речь о ПК версии.
Уточните, пожалуйста, каким браузером пользовались, его версию. Передам на поддержку.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 08:54
Кочевник написав:
Головна сторінка мого МАБу.
Надішліть, будь-ласка, скрін.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 08:58
Alfa_Bank, де можна ознайомитись з офіційними правилами акції "5% на покупки у варусі"? Посилання на правила у додатку не працює.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 09:10
Arien написав:кстати, и я все-таки повторю свою и не только свою просьбу: верните, пожалуйста, 0800
для большого банка обслуживание гор. линии - это копейки, но сколько же неудобств без нее!
Учитывая, что чат в приложении существует только номинально - дождаться ответа и получить ответ практически нереально
Размер имеет значение.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 09:15
casper12 написав:Alfa_Bank
, де можна ознайомитись з офіційними правилами акції "5% на покупки у варусі"? Посилання на правила у додатку не працює.
casper12, доброго дня. Зараз колеги спробують виправити.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 09:21
Інформацію передала. Дякую.
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