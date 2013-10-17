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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7688768976907691

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1002
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1002
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 09:30

Re: Альфа-Банк

підкажите, а для кредитної картки потрібно тут декларацію надавати або можна як у Форварді - заявка, скоринг, обзвон, депозити ?
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 09:31

Re: Альфа-Банк

  Basilio2020 написав:можна як у Форварді - заявка, скоринг, обзвон, депозити ?

Можна. Тут і обзвону нема
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 09:35

  Flamingo написав:Ну задатки энтого процесса еще в прошлом месяце наблюдались, когда "бронзовым" клиентам жд-билеты дали под 10% а остальным по 5 кажись. Но я так понимаю у Вас какой-то более вопиющий случай. О чем речь не подскажете?

По дебеткам разные категории у разных клиентов. И проценты разные.
Можете сравнить со своими
http://prntscr.com/pd8bzg
dengon
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 09:39

Re: Альфа-Банк

Пропоную перейменувати "Виномаркети" на "Свиномаркети" :mrgreen:
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 09:45

  Esq написав:
  Esq написав:А что это по FastCard списывается мелочь за Альфа-чек еще до того как даже карта успела в отделение приехать? Несерьёзно, товарищи, ведь Альфа-чек ещё даже нет возможности к этому моменту переключить на пуши в приложении.


Сообщаю о разрешении вопроса выше:

Шановний клієнте! Альфа-Банк приносить Вам вибачення за ситуацію, що склалась. Банк повертає Вам втрачені кошти. Дякуємо за розуміння та сподіваємося на подальшу співпрацю.
Аналогичная ситуация, только после обращения через мАБ, Альфа-банк нарушений со стороны банка не нашел :(
Alfa_Bank, что за безпредел?
Зарабатывайте :!:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 09:45

Re: Альфа-Банк

  Кочевник написав:Пропоную перейменувати "Виномаркети" на "Свиномаркети"

Це було в серпні :(
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 09:46

  dengon написав:
  Flamingo написав:Ну задатки энтого процесса еще в прошлом месяце наблюдались, когда "бронзовым" клиентам жд-билеты дали под 10% а остальным по 5 кажись. Но я так понимаю у Вас какой-то более вопиющий случай. О чем речь не подскажете?

По дебеткам разные категории у разных клиентов. И проценты разные.
Можете сравнить со своими
http://prntscr.com/pd8bzg

а статусы у клиентов одинаковы?
для разных статусов клиентов еще раньше давали разные категории и проценты.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 09:49

  mephala написав:а статусы у клиентов одинаковы?

Разумеется!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 09:51

  Ромасик написав:
  Esq написав:
  Esq написав:А что это по FastCard списывается мелочь за Альфа-чек еще до того как даже карта успела в отделение приехать? Несерьёзно, товарищи, ведь Альфа-чек ещё даже нет возможности к этому моменту переключить на пуши в приложении.


Сообщаю о разрешении вопроса выше:

Шановний клієнте! Альфа-Банк приносить Вам вибачення за ситуацію, що склалась. Банк повертає Вам втрачені кошти. Дякуємо за розуміння та сподіваємося на подальшу співпрацю.
Аналогичная ситуация, только после обращения через мАБ, Альфа-банк нарушений со стороны банка не нашел :(
Alfa_Bank, что за безпредел?

Добрый день. Пришлите данные, проверим.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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