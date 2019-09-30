Подскажите пож. по досрочном погашении рассрочки. Зашёл в "Рассрочки", выбрал полное погашение, указал остаток суммы (например 500), подтвердил. Через 2 минуты сумма рассрочек уменьшилась на сумму 500, но в сумму задолженности расчётного периода ничего не добавилось. Получается эта сумма рассрочки войдёт в сумму следующего расчётного периода ? Или ещё в текущий попадёт ?
Skiw написав:Подскажите пож. по досрочном погашении рассрочки. Зашёл в "Рассрочки", выбрал полное погашение, указал остаток суммы (например 500), подтвердил. Через 2 минуты сумма рассрочек уменьшилась на сумму 500, но в сумму задолженности расчётного периода ничего не добавилось. Получается эта сумма рассрочки войдёт в сумму следующего расчётного периода ? Или ещё в текущий попадёт ?
Skiw, добрый день. Сумма будет включена в оплату для выполнения условий льготного периода в следующую РД.
Flamingo написав:Ну задатки энтого процесса еще в прошлом месяце наблюдались, когда "бронзовым" клиентам жд-билеты дали под 10% а остальным по 5 кажись. Но я так понимаю у Вас какой-то более вопиющий случай. О чем речь не подскажете?
Кассандра написав:Добрый день Alfa_Bank ! Подскажите, а когда обычно %% по дох сейфу попадают в сейф, ну т.е. отобразятся на балансе? А то в выписке светятся с утра, а домой никак не попадут. Спасибо
Кассандра, добрый день. Выплата процентов на счет Доходный сейф происходит в последний рабочий день месяца после 23:00. После зачисления на счет доступными к использованию средства становятся на следующий календарный день (обычно после 11:00).