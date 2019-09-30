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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7690769176927693>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1002
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1002
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 10:21

  dengon написав:По дебеткам разные категории у разных клиентов. И проценты разные.
Можете сравнить со своими
http://prntscr.com/pd8bzg

а при чем дебетка/кредитка? Орехи то общие...
Для золотого статуса вижу такие же %%. Солодощи еще есть 10%.
Зарабатывайте :!:
Ромасик
 
Повідомлень: 801
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Подякували: 52 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 10:29

  Ромасик написав:а при чем дебетка/кредитка? Орехи то общие...
Для золотого статуса вижу такие же %%. Солодощи еще есть 10%.

+ АЗС ещё 2%
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 10:33

Рассрочка досрочно

Подскажите пож. по досрочном погашении рассрочки.
Зашёл в "Рассрочки", выбрал полное погашение, указал остаток суммы (например 500), подтвердил.
Через 2 минуты сумма рассрочек уменьшилась на сумму 500, но в сумму задолженности расчётного периода ничего не добавилось.
Получается эта сумма рассрочки войдёт в сумму следующего расчётного периода ? Или ещё в текущий попадёт ?
Skiw :D
Skiw
 
Повідомлень: 713
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 10:41

  Skiw написав:Подскажите пож. по досрочном погашении рассрочки.
Зашёл в "Рассрочки", выбрал полное погашение, указал остаток суммы (например 500), подтвердил.
Через 2 минуты сумма рассрочек уменьшилась на сумму 500, но в сумму задолженности расчётного периода ничего не добавилось.
Получается эта сумма рассрочки войдёт в сумму следующего расчётного периода ? Или ещё в текущий попадёт ?

Skiw, добрый день. Сумма будет включена в оплату для выполнения условий льготного периода в следующую РД.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 10:47

  Alfa_Bank написав:Уточните, пожалуйста, каким браузером пользовались, его версию. Передам на поддержку.


Google Chrome
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Setta
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 11:05

  dengon написав:
  Flamingo написав:Ну задатки энтого процесса еще в прошлом месяце наблюдались, когда "бронзовым" клиентам жд-билеты дали под 10% а остальным по 5 кажись. Но я так понимаю у Вас какой-то более вопиющий случай. О чем речь не подскажете?

По дебеткам разные категории у разных клиентов. И проценты разные.
Можете сравнить со своими
http://prntscr.com/pd8bzg

Ну у моей жены (Сильвер) точно такой же набор как на картинке, у меня (Голд) все тоже самое + сладости и АЗС. Так что пока отличий не обнаружено.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 11:10

  Setta написав:
  Alfa_Bank написав:Уточните, пожалуйста, каким браузером пользовались, его версию. Передам на поддержку.


Google Chrome
Version 77.0.3865.90 (Official Build) (64-bit)

Взяла в работу. Отпишусь.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 7245
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 11:27

  Flamingo написав:Так что пока отличий не обнаружено.

Шаг и мат:
Зображення
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Сверху - мой, снизу - коллеги-форумчанина.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 11:27

Добрый день Alfa_Bank ! Подскажите, а когда обычно %% по дох сейфу попадают в сейф, ну т.е. отобразятся на балансе? А то в выписке светятся с утра, а домой никак не попадут. :wink: Спасибо
Кассандра
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 11:36

  Кассандра написав:Добрый день Alfa_Bank ! Подскажите, а когда обычно %% по дох сейфу попадают в сейф, ну т.е. отобразятся на балансе? А то в выписке светятся с утра, а домой никак не попадут. :wink: Спасибо

Кассандра, добрый день. Выплата процентов на счет Доходный сейф происходит в последний рабочий день месяца после 23:00. После зачисления на счет доступными к использованию средства становятся на следующий календарный день (обычно после 11:00).
Alfa_Bank
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