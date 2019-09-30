Додано: Вів 01 жов, 2019 11:47

Что тут думать. Какой-то корезоид выдаёт ставки и категории таким образом, чтоб и замануха была, и чтоб банк сэкономил.

Наверняка анализ идёт по предыдущим тратам. Хотя может и по какому-то "профилю" пользователя

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин