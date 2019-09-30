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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 жов, 2019 11:40
Vorlon тут что то совсем не то - у вас две категории, которых нет ни у кого
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Додано: Вів 01 жов, 2019 11:44
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Есть идеи? Общее у меня с коллегой только одно - город проживания (Запорожье). Ну и статус Gold в программе.
По акционным предложениям у меня есть "Кешбэк в Varus 5%", у него - нет.
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Vorlon
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Додано: Вів 01 жов, 2019 11:47
Что тут думать. Какой-то корезоид выдаёт ставки и категории таким образом, чтоб и замануха была, и чтоб банк сэкономил.
Наверняка анализ идёт по предыдущим тратам. Хотя может и по какому-то "профилю" пользователя
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Вів 01 жов, 2019 11:48
Alfa_Bank написав: Кассандра написав:
Добрый день Alfa_Bank
! Подскажите, а когда обычно %% по дох сейфу попадают в сейф, ну т.е. отобразятся на балансе? А то в выписке светятся с утра, а домой никак не попадут.
Спасибо
Кассандра, добрый день. Выплата процентов на счет Доходный сейф происходит в последний рабочий день месяца после 23:00. После зачисления на счет доступными к использованию средства становятся на следующий календарный день (обычно после 11:00).
Проведены по счёту 30-м сентября, но на балансе пока не светятся.
Ладно - подождём
Спасибо
Востаннє редагувалось Кассандра
в Вів 01 жов, 2019 11:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 11:49
Вкладчик1234 написав:
Наверняка анализ идёт по предыдущим тратам.
Идёт! Я в кино летом ходил не раз - получил 3% вместо 10%.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 11:51
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Додано: Вів 01 жов, 2019 11:54
Vorlon написав: Вкладчик1234 написав:
Наверняка анализ идёт по предыдущим тратам.
Идёт! Я в кино летом ходил не раз - получил 3% вместо 10%.
В кино не ходил и тоже 3. )
Вместо аптек зоотовары, а кафе 3.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 11:54
Alfa_Bank написав: Skiw написав:
Подскажите пож. по досрочном погашении рассрочки.
Зашёл в "Рассрочки", выбрал полное погашение, указал остаток суммы (например 500), подтвердил.
Через 2 минуты сумма рассрочек уменьшилась на сумму 500, но в сумму задолженности расчётного периода ничего не добавилось.
Получается эта сумма рассрочки войдёт в сумму следующего расчётного периода ? Или ещё в текущий попадёт ?
Skiw, добрый день. Сумма будет включена в оплату для выполнения условий льготного периода в следующую РД.
а если очень хочется в эту РД погасить - это как-то можно сделать ?
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Додано: Вів 01 жов, 2019 12:15
Вкладчик1234 написав:
Какой-то корезоид выдаёт ставки и категории таким образом, чтоб и замануха была, и чтоб банк сэкономил.
У них Пляка так нализизует, а не какой-то крезоид
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 01 жов, 2019 12:27
Vorlon написав:Stringer
Есть идеи? Общее у меня с коллегой только одно - город проживания (Запорожье). Ну и статус Gold в программе.
По акционным предложениям у меня есть "Кешбэк в Varus 5%", у него - нет.
Что это хуже, чем у мони - там свинорылам только процент уменьшают, а алка и процент уменьшает и категории тасует по своему усмотрению
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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