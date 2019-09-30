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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 жов, 2019 12:41
Я ездил на такси несколько раз в день - дали 5% на такси. Не сходится.
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Seva
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Додано: Вів 01 жов, 2019 12:45
Заказал валютную фаст. В меню нет переключения на пуш. Что делать, или это тол ко после получения физической карты?
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novichok
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Додано: Вів 01 жов, 2019 12:51
Stringer написав:
Что это хуже, чем у мони - там свинорылам только процент уменьшают, а алка и процент уменьшает и категории тасует по своему усмотрению
Это лучше! Если несколько карт на семью, то можно что-то выбрать. А у мони из двух карт одна стабильно на полке.
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dengon
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Додано: Вів 01 жов, 2019 12:56
Шановне товариство!
Щось пропустив ...
Що за комісія з'явилась при обміні валюти з Ультри гривня на Ультру долар?
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V2
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Додано: Вів 01 жов, 2019 13:01
Seva написав:
Я ездил на такси несколько раз в день - дали 5% на такси. Не сходится.
Может там считают цифры в относительных величинах.
Если других трат было много, то траты на такси могли "размыться" настолько, что "система" посчитала что Вы мало ездите на такси
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Вів 01 жов, 2019 13:02
Skiw написав:
а если очень хочется в эту РД погасить - это как-то можно сделать ?
Конечно. Можете точную сумму задолженности узнать на горячей линии и внести.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 13:04
novichok написав:
Заказал валютную фаст. В меню нет переключения на пуш. Что делать, или это тол ко после получения физической карты?
novichok, добрый день. Услуга появится после того, как активируете карту.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 13:05
V2 написав:
Шановне товариство!
Щось пропустив ...
Що за комісія з'явилась при обміні валюти з Ультри гривня на Ультру долар?
V2, доброго дня. При валютообміні онлайн комісія не вводилась.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 13:07
МАБ в бессознательном состоянии. Снова.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 13:11
Alfa_Bank написав: V2 написав:
Шановне товариство!
Щось пропустив ...
Що за комісія з'явилась при обміні валюти з Ультри гривня на Ультру долар?
V2, доброго дня. При валютообміні онлайн комісія не вводилась.
Шановна Alfa_Bank
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Написав в ПП.
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V2
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