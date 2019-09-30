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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7692769376947695>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1002
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1002
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 12:41

Re: Альфа-Банк

Я ездил на такси несколько раз в день - дали 5% на такси. Не сходится.
Seva
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 12:45

Заказал валютную фаст. В меню нет переключения на пуш. Что делать, или это тол ко после получения физической карты?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 12:51

  Stringer написав:Что это хуже, чем у мони - там свинорылам только процент уменьшают, а алка и процент уменьшает и категории тасует по своему усмотрению

Это лучше! Если несколько карт на семью, то можно что-то выбрать. А у мони из двух карт одна стабильно на полке.
dengon
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 12:56

Re: Альфа-Банк

Шановне товариство!
Щось пропустив ...
Що за комісія з'явилась при обміні валюти з Ультри гривня на Ультру долар? :shock:
V2
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 13:01

  Seva написав:Я ездил на такси несколько раз в день - дали 5% на такси. Не сходится.

Может там считают цифры в относительных величинах.
Если других трат было много, то траты на такси могли "размыться" настолько, что "система" посчитала что Вы мало ездите на такси
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 13:02

  Skiw написав:а если очень хочется в эту РД погасить - это как-то можно сделать ?

Конечно. Можете точную сумму задолженности узнать на горячей линии и внести.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 13:04

  novichok написав:Заказал валютную фаст. В меню нет переключения на пуш. Что делать, или это тол ко после получения физической карты?

novichok, добрый день. Услуга появится после того, как активируете карту.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 13:05

  V2 написав:Шановне товариство!
Щось пропустив ...
Що за комісія з'явилась при обміні валюти з Ультри гривня на Ультру долар? :shock:

V2, доброго дня. При валютообміні онлайн комісія не вводилась.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 13:07

Re: Альфа-Банк

МАБ в бессознательном состоянии. Снова.
Seva
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 13:11

  Alfa_Bank написав:
  V2 написав:Шановне товариство!
Щось пропустив ...
Що за комісія з'явилась при обміні валюти з Ультри гривня на Ультру долар? :shock:

V2, доброго дня. При валютообміні онлайн комісія не вводилась.


Шановна Alfa_Bank!
Написав в ПП.
V2
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