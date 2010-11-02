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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7693769476957696>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1002
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1002
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 13:12

  Setta написав:
  Alfa_Bank написав:Уточните, пожалуйста, каким браузером пользовались, его версию. Передам на поддержку.


Google Chrome
Version 77.0.3865.90 (Official Build) (64-bit)

Проблема решается. Будет устранена в одном из ближайших обновлений.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 13:19

  V2 написав:
  Alfa_Bank написав:
  V2 написав:Шановне товариство!
Щось пропустив ...
Що за комісія з'явилась при обміні валюти з Ультри гривня на Ультру долар? :shock:

V2, доброго дня. При валютообміні онлайн комісія не вводилась.


Шановна Alfa_Bank!
Написав в ПП.

Відповіла в ПП.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 13:21

жд август-10, сент-5 - сейчас 4%
и сахар забирают было 10 стало 2%
где логика? где справедливость?
как теперь быть без заварных и шоколада из рошенки?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 13:25

  uaprofi написав:жд август-10, сент-5 - сейчас 4%
и сахар забирают было 10 стало 2%
где логика? где справедливость?
как теперь быть без заварных и шоколада из рошенки?

никак счёт не закрывается? :)
Skiw :D
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 13:28

  Alfa_Bank написав:
  novichok написав:Заказал валютную фаст. В меню нет переключения на пуш. Что делать, или это тол ко после получения физической карты?

novichok, добрый день. Услуга появится после того, как активируете карту.

Хорошо. Активировать карту это
1.получить в отделении пластик
2.активировать в приложении до получения пластика
Если верен пункт 2,то она не активируется почемуто
Заявка на активацию кврты отклонена пишет
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 13:31

  novichok написав:
  Alfa_Bank написав:
  novichok написав:Заказал валютную фаст. В меню нет переключения на пуш. Что делать, или это тол ко после получения физической карты?

novichok, добрый день. Услуга появится после того, как активируете карту.

Хорошо. Активировать карту это
1.получить в отделении пластик
2.активировать в приложении до получения пластика
Если верен пункт 2,то она не активируется почемуто
Заявка на активацию кврты отклонена пишет

Верный пункт 1.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 13:32

  novichok написав:
  Alfa_Bank написав:
  novichok написав:Заказал валютную фаст. В меню нет переключения на пуш. Что делать, или это тол ко после получения физической карты?

novichok, добрый день. Услуга появится после того, как активируете карту.

Хорошо. Активировать карту это
1.получить в отделении пластик
2.активировать в приложении до получения пластика
Если верен пункт 2,то она не активируется почемуто
Заявка на активацию кврты отклонена пишет

Активная карта нужна для снятия валюты
Для валютообмена достаточно просто её выпустить
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 13:32

Вкладчик1234 по картам с кэшью только одно такси и было (потому что 10% кэшбэка обещали), все остальное оплачиваю Трэвелом.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 13:34

  Skiw написав:
  uaprofi написав:жд август-10, сент-5 - сейчас 4%
и сахар забирают было 10 стало 2%
где логика? где справедливость?
как теперь быть без заварных и шоколада из рошенки?

никак счёт не закрывается? :)


карты ещё не прокатились в лаунжах
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 13:44

  Alfa_Bank написав:Верный пункт 1.

Плата за смс без пластика будет сниматьься?
Можно сегодня подойти в отделение или надо будет ждать 7дней как указано в приложении, пока выпустят карту?
novichok
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