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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7693769476957696

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1002
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1002
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 14:13

  novichok написав:
  Alfa_Bank написав:Верный пункт 1.

Плата за смс без пластика будет сниматьься?
Можно сегодня подойти в отделение или надо будет ждать 7дней как указано в приложении, пока выпустят карту?

Напишите номер счета в ЛС, проверю, что с смс. Чтоб получить карту, нужно ждать ее выпуска и доставки в отделение (до 7-ми раб.дней).
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 14:22

  dengon написав:
  Flamingo написав:Ну задатки энтого процесса еще в прошлом месяце наблюдались, когда "бронзовым" клиентам жд-билеты дали под 10% а остальным по 5 кажись. Но я так понимаю у Вас какой-то более вопиющий случай. О чем речь не подскажете?

По дебеткам разные категории у разных клиентов. И проценты разные.
Можете сравнить со своими
http://prntscr.com/pd8bzg

С моими совпало. +10% сладости. +10% глуско. Варуса нет.
Востаннє редагувалось cdj2 в Вів 01 жов, 2019 14:30, всього редагувалось 1 раз.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 14:23

  Ромасик написав:
  Esq написав:
  Esq написав:А что это по FastCard списывается мелочь за Альфа-чек еще до того как даже карта успела в отделение приехать? Несерьёзно, товарищи, ведь Альфа-чек ещё даже нет возможности к этому моменту переключить на пуши в приложении.


Сообщаю о разрешении вопроса выше:

Шановний клієнте! Альфа-Банк приносить Вам вибачення за ситуацію, що склалась. Банк повертає Вам втрачені кошти. Дякуємо за розуміння та сподіваємося на подальшу співпрацю.
Аналогичная ситуация, только после обращения через мАБ, Альфа-банк нарушений со стороны банка не нашел :(
Alfa_Bank, что за безпредел?

Дайте угадаю. Активировали карту в МАБ/АМБ до получения?
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 14:31

Alfa_Bank
Что за беспредел? С пятницы 27 сентября сломали доверенные устройства. Работало же. Зачем было трогать?
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 14:37

  cdj2 написав:Alfa_Bank
Что за беспредел? С пятницы 27 сентября сломали доверенные устройства. Работало же. Зачем было трогать?

cdj2, добрый день. Уже работаем над исправлением. Извините за неудобства.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 14:43

Alfa_Bank

Почему нельзя пополнить долларовую карту с помощью гривневой дебетовой в мп?

Обмен валют запрещен?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 14:46

  proftpd66 написав:Alfa_Bank

Почему нельзя пополнить долларовую карту с помощью гривневой дебетовой в мп?

Обмен валют запрещен?

proftpd66, добрый день. Возможно, что-то с картой-донором или картой-получателем. Напишите ИНН, проверю.
Alfa_Bank
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