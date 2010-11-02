Flamingo написав:Ну задатки энтого процесса еще в прошлом месяце наблюдались, когда "бронзовым" клиентам жд-билеты дали под 10% а остальным по 5 кажись. Но я так понимаю у Вас какой-то более вопиющий случай. О чем речь не подскажете?
Esq написав:А что это по FastCard списывается мелочь за Альфа-чек еще до того как даже карта успела в отделение приехать? Несерьёзно, товарищи, ведь Альфа-чек ещё даже нет возможности к этому моменту переключить на пуши в приложении.
Сообщаю о разрешении вопроса выше:
Шановний клієнте! Альфа-Банк приносить Вам вибачення за ситуацію, що склалась. Банк повертає Вам втрачені кошти. Дякуємо за розуміння та сподіваємося на подальшу співпрацю.
Аналогичная ситуация, только после обращения через мАБ, Альфа-банк нарушений со стороны банка не нашел Alfa_Bank, что за безпредел?
Дайте угадаю. Активировали карту в МАБ/АМБ до получения?
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9