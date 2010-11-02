Додано: Вів 01 жов, 2019 14:31

Alfa_Bank

Что за беспредел? С пятницы 27 сентября сломали доверенные устройства. Работало же. Зачем было трогать?

Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9