Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 жов, 2019 14:13
novichok написав: Alfa_Bank написав:
Верный пункт 1.
Плата за смс без пластика будет сниматьься?
Можно сегодня подойти в отделение или надо будет ждать 7дней как указано в приложении, пока выпустят карту?
Напишите номер счета в ЛС, проверю, что с смс. Чтоб получить карту, нужно ждать ее выпуска и доставки в отделение (до 7-ми раб.дней).
Alfa_Bank
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Додано: Вів 01 жов, 2019 14:22
dengon написав: Flamingo написав:
Ну задатки энтого процесса еще в прошлом месяце наблюдались, когда "бронзовым" клиентам жд-билеты дали под 10% а остальным по 5 кажись. Но я так понимаю у Вас какой-то более вопиющий случай. О чем речь не подскажете?
По дебеткам разные категории у разных клиентов. И проценты разные.
Можете сравнить со своими
http://prntscr.com/pd8bzg
С моими совпало. +10% сладости. +10% глуско. Варуса нет.
Востаннє редагувалось
cdj2
в Вів 01 жов, 2019 14:30, всього редагувалось 1 раз.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
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Додано: Вів 01 жов, 2019 14:23
Ромасик написав: Esq написав: Esq написав:
А что это по FastCard списывается мелочь за Альфа-чек еще до того как даже карта успела в отделение приехать? Несерьёзно, товарищи, ведь Альфа-чек ещё даже нет возможности к этому моменту переключить на пуши в приложении.
Сообщаю о разрешении вопроса выше:
Шановний клієнте! Альфа-Банк приносить Вам вибачення за ситуацію, що склалась. Банк повертає Вам втрачені кошти. Дякуємо за розуміння та сподіваємося на подальшу співпрацю.
Аналогичная ситуация, только после обращения через мАБ, Альфа-банк нарушений со стороны банка не нашел
Alfa_Bank
, что за безпредел?
Дайте угадаю. Активировали карту в МАБ/АМБ до получения?
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
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Додано: Вів 01 жов, 2019 14:31
Alfa_Bank Что за беспредел? С пятницы 27 сентября сломали доверенные устройства. Работало же. Зачем было трогать?
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
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Додано: Вів 01 жов, 2019 14:37
cdj2 написав: Alfa_Bank
Что за беспредел? С пятницы 27 сентября сломали доверенные устройства. Работало же. Зачем было трогать?
cdj2, добрый день. Уже работаем над исправлением. Извините за неудобства.
Alfa_Bank
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Додано: Вів 01 жов, 2019 14:43
Alfa_Bank Почему нельзя пополнить долларовую карту с помощью гривневой дебетовой в мп? Обмен валют запрещен?
proftpd66
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Додано: Вів 01 жов, 2019 14:46
proftpd66 написав: Alfa_Bank
Почему нельзя пополнить долларовую карту с помощью гривневой дебетовой в мп?
Обмен валют запрещен?
proftpd66, добрый день. Возможно, что-то с картой-донором или картой-получателем. Напишите ИНН, проверю.
Alfa_Bank
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Додано: Вів 01 жов, 2019 15:07
Alfa_Bank написав:
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V2
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Додано: Вів 01 жов, 2019 15:25
V2 написав: Alfa_Bank написав:
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Поки емоції намагаюсь стримувати!!!
Відповіла.
Alfa_Bank
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Додано: Вів 01 жов, 2019 18:39
Flamingo написав:
Ну задатки энтого процесса еще в прошлом месяце наблюдались, когда "бронзовым" клиентам жд-билеты дали под 10% а остальным по 5 кажись.
Vorlon написав:
Идёт! Я в кино летом ходил не раз - получил 3% вместо 10%.
А по бронзі кіно і театри 20%.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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