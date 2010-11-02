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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7694769576967697

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1002
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1002
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 22:23

  cdj2 написав:Alfa_Bank
Что за беспредел? С пятницы 27 сентября сломали доверенные устройства. Работало же. Зачем было трогать?

а что сломалось?
там в куках дата есть, до которой доверенное является доверенным, можно поправить.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 23:07

онлайн обмен валют, я так понял, давненько отключили уже? сервис как обычно "покращують" в периоды нестабильности курса?
AlexT
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 07:40

  AlexT написав:онлайн обмен валют, я так понял, давненько отключили уже? сервис как обычно "покращують" в периоды нестабильности курса?


AlexT, добрый день. Период работы валютообмена онлайн с 01:00 до 22:45. В промежуток с 22:45 до 01:00 сервис недоступен.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 07:56

  Alfa_Bank написав:Период работы валютообмена онлайн с 01:00 до 22:45. В промежуток с 22:45 до 01:00 сервис недоступен.


Вчера удалось обменять лишь в пол-пятого, более ранние заявки отклонялись.
node
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 08:04

Alfa_Bank
Добрый день.
Вчера заправлялся на Glusco, сумма 1297,50, По акции(10%) было начислено 129,6 бонусов и за категорию бензин(2%) 25,92 бонусов.
2 литра не влезло и был возврат на 60 грн.
Бонусы и по акции и по категории были списаны :(
Поддержка заявляет так и должно быть, возврат на любую сумму - аннуляция бонусов.
В правилах акции 10% с Glusco, такого пункта не нашел, по категориям не искал.
Так и должно быть?
С бензином часто такая ситуация, зачем проводить такие акции? :D
Andi_30
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 08:23

  Andi_30 написав:Alfa_Bank
Добрый день.
Вчера заправлялся на Glusco, сумма 1297,50, По акции(10%) было начислено 129,6 бонусов и за категорию бензин(2%) 25,92 бонусов.
2 литра не влезло и был возврат на 60 грн.
Бонусы и по акции и по категории были списаны :(
Поддержка заявляет так и должно быть, возврат на любую сумму - аннуляция бонусов.
В правилах акции 10% с Glusco, такого пункта не нашел, по категориям не искал.
Так и должно быть?
С бензином часто такая ситуация, зачем проводить такие акции? :D

Все верно. Еще когда запускались кешью бонусы писалось, что при частичной аннуляции платежа бонусы не платятся вообще. Поэтому заправляться окко-пеем и на воге их пеем по QR-кодам не рекомендовалось в принципе. Так и по вам - раз был возврат нет орехов ;(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 08:33

  Andi_30 написав:Alfa_Bank
Добрый день.
Вчера заправлялся на Glusco, сумма 1297,50, По акции(10%) было начислено 129,6 бонусов и за категорию бензин(2%) 25,92 бонусов.
2 литра не влезло и был возврат на 60 грн.
Бонусы и по акции и по категории были списаны :(
Поддержка заявляет так и должно быть, возврат на любую сумму - аннуляция бонусов.
В правилах акции 10% с Glusco, такого пункта не нашел, по категориям не искал.
Так и должно быть?
С бензином часто такая ситуация, зачем проводить такие акции? :D

Andi_30, добрый день. Бонусы списаны согласно условий программы лояльности.
8.2.2. у зв'язку з відміною операції/транзакції (повне або часткове повернення товару/ послуги/ коштів сплачених за товар або послугу)- анулюється 100% (Сто відсотків) Бонусів, нарахованих за операцію/транзакцію на бонусному рахунку Учасника.
Чуть позже отпишусь в личку дополнительно.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 08:36

Alfa_Bank , а если бонусы уже потрачены в минус спишете?
Menwyy
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 08:42

  Menwyy написав:Alfa_Bank , а если бонусы уже потрачены в минус спишете?

Menwyy, добрый день.
8.2.1. У випадку, якщо помилково нараховані Бонуси були використані на Заохочення «Повернення покупки» та зараховані на Рахунок, повернення надмірно зарахованих коштів на Рахунок у зв’язку із помилковим нарахуванням Бонусів (з урахуванням сплаченого до бюджету податку з доходів фізичних осіб та військового збору) може відбуватись за умовами договірного списання Банком з Рахунку у відповідності до положень Договору БО.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 7258
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 09:00

  Andi_30 написав:Alfa_Bank
Добрый день.
Вчера заправлялся на Glusco, сумма 1297,50, По акции(10%) было начислено 129,6 бонусов и за категорию бензин(2%) 25,92 бонусов.
2 литра не влезло и был возврат на 60 грн.
Бонусы и по акции и по категории были списаны :(
Поддержка заявляет так и должно быть, возврат на любую сумму - аннуляция бонусов.
В правилах акции 10% с Glusco, такого пункта не нашел, по категориям не искал.
Так и должно быть?
С бензином часто такая ситуация, зачем проводить такие акции? :D


Выход есть. Заправляться до "полного".
kucher_oleg_ua
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