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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 жов, 2019 22:23
cdj2 написав:Alfa_Bank
Что за беспредел? С пятницы 27 сентября сломали доверенные устройства. Работало же. Зачем было трогать?
а что сломалось?
там в куках дата есть, до которой доверенное является доверенным, можно поправить.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 23:07
онлайн обмен валют, я так понял, давненько отключили уже? сервис как обычно "покращують" в периоды нестабильности курса?
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AlexT
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Додано: Сер 02 жов, 2019 07:40
AlexT написав:
онлайн обмен валют, я так понял, давненько отключили уже? сервис как обычно "покращують" в периоды нестабильности курса?
AlexT, добрый день. Период работы валютообмена онлайн с 01:00 до 22:45. В промежуток с 22:45 до 01:00 сервис недоступен.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 07:56
Alfa_Bank написав:
Период работы валютообмена онлайн с 01:00 до 22:45. В промежуток с 22:45 до 01:00 сервис недоступен.
Вчера удалось обменять лишь в пол-пятого, более ранние заявки отклонялись.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 08:04
Alfa_Bank
Добрый день.
Вчера заправлялся на Glusco, сумма 1297,50, По акции(10%) было начислено 129,6 бонусов и за категорию бензин(2%) 25,92 бонусов.
2 литра не влезло и был возврат на 60 грн.
Бонусы и по акции и по категории были списаны
Поддержка заявляет так и должно быть, возврат на любую сумму - аннуляция бонусов.
В правилах акции 10% с Glusco, такого пункта не нашел, по категориям не искал.
Так и должно быть?
С бензином часто такая ситуация, зачем проводить такие акции?
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Andi_30
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Додано: Сер 02 жов, 2019 08:23
Andi_30 написав:Alfa_Bank
Добрый день.
Вчера заправлялся на Glusco, сумма 1297,50, По акции(10%) было начислено 129,6 бонусов и за категорию бензин(2%) 25,92 бонусов.
2 литра не влезло и был возврат на 60 грн.
Бонусы и по акции и по категории были списаны
Поддержка заявляет так и должно быть, возврат на любую сумму - аннуляция бонусов.
В правилах акции 10% с Glusco, такого пункта не нашел, по категориям не искал.
Так и должно быть?
С бензином часто такая ситуация, зачем проводить такие акции?
Все верно. Еще когда запускались кешью бонусы писалось, что при частичной аннуляции платежа бонусы не платятся вообще. Поэтому заправляться окко-пеем и на воге их пеем по QR-кодам не рекомендовалось в принципе. Так и по вам - раз был возврат нет орехов ;(
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Додано: Сер 02 жов, 2019 08:33
Andi_30 написав:Alfa_Bank
Добрый день.
Вчера заправлялся на Glusco, сумма 1297,50, По акции(10%) было начислено 129,6 бонусов и за категорию бензин(2%) 25,92 бонусов.
2 литра не влезло и был возврат на 60 грн.
Бонусы и по акции и по категории были списаны
Поддержка заявляет так и должно быть, возврат на любую сумму - аннуляция бонусов.
В правилах акции 10% с Glusco, такого пункта не нашел, по категориям не искал.
Так и должно быть?
С бензином часто такая ситуация, зачем проводить такие акции?
Andi_30, добрый день. Бонусы списаны согласно условий программы лояльности.
8.2.2. у зв'язку з відміною операції/транзакції (повне або часткове повернення товару/ послуги/ коштів сплачених за товар або послугу)- анулюється 100% (Сто відсотків) Бонусів, нарахованих за операцію/транзакцію на бонусному рахунку Учасника.
Чуть позже отпишусь в личку дополнительно.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 08:36
Alfa_Bank , а если бонусы уже потрачены в минус спишете?
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Додано: Сер 02 жов, 2019 08:42
Menwyy написав:Alfa_Bank
, а если бонусы уже потрачены в минус спишете?
Menwyy, добрый день.
8.2.1. У випадку, якщо помилково нараховані Бонуси були використані на Заохочення «Повернення покупки» та зараховані на Рахунок, повернення надмірно зарахованих коштів на Рахунок у зв’язку із помилковим нарахуванням Бонусів (з урахуванням сплаченого до бюджету податку з доходів фізичних осіб та військового збору) може відбуватись за умовами договірного списання Банком з Рахунку у відповідності до положень Договору БО.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 09:00
Andi_30 написав:Alfa_Bank
Добрый день.
Вчера заправлялся на Glusco, сумма 1297,50, По акции(10%) было начислено 129,6 бонусов и за категорию бензин(2%) 25,92 бонусов.
2 литра не влезло и был возврат на 60 грн.
Бонусы и по акции и по категории были списаны
Поддержка заявляет так и должно быть, возврат на любую сумму - аннуляция бонусов.
В правилах акции 10% с Glusco, такого пункта не нашел, по категориям не искал.
Так и должно быть?
С бензином часто такая ситуация, зачем проводить такие акции?
Выход есть. Заправляться до "полного".
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