|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 жов, 2019 09:09
kucher_oleg_ua написав:
Выход есть. Заправляться до "полного".
Нее. В этом случае тот же ОККО Пэй блокирует 2000 грн, заправляет, списывает сумму заправки и возвращает оте 2000. В рез-те таких выкрутасов Адка не начисляетни орехи ни рассрочку.
Нуна заправляться чотко на 30л, как я. А для этого уметь читать показания своего градусника топлива )
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 29255
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2338 раз.
- Подякували: 3379 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 02 жов, 2019 09:59
clientage написав: kucher_oleg_ua написав:
Выход есть. Заправляться до "полного".
Нее. В этом случае тот же ОККО Пэй блокирует 2000 грн, заправляет, списывает сумму заправки и возвращает оте 2000. В рез-те таких выкрутасов Адка не начисляетни орехи ни рассрочку.
Нуна заправляться чотко на 30л, как я. А для этого уметь читать показания своего градусника топлива )
Речь шла про Glusco. Но и на ОККО, WOG можно рассчитаться после заправки на кассе без использования приложения.
-
kucher_oleg_ua
-
-
- Повідомлень: 72
- З нами з: 23.12.17
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 жов, 2019 10:08
kucher_oleg_ua написав:
Речь шла про Glusco. Но и на ОККО, WOG можно рассчитаться после заправки на кассе без использования приложения.
ага и потерять скидку при оплате OKKO pay
Skiw
-
Skiw
-
-
- Повідомлень: 717
- З нами з: 04.04.15
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN
, jay2004
, Lost
, makor06
, maxim2014
, tarasum
, vollena71
, Квесторе_поверніться
і 6 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|6543
|1519361
|
|
|5443
|717262
|
|
|70
|21809
|
Сер 02 жов, 2019 05:32
sens
|