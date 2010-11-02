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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7695769676977698

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1002
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1002
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 09:09

  kucher_oleg_ua написав:Выход есть. Заправляться до "полного".

Нее. В этом случае тот же ОККО Пэй блокирует 2000 грн, заправляет, списывает сумму заправки и возвращает оте 2000. В рез-те таких выкрутасов Адка не начисляетни орехи ни рассрочку.
Нуна заправляться чотко на 30л, как я. А для этого уметь читать показания своего градусника топлива )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 09:59

  clientage написав:
  kucher_oleg_ua написав:Выход есть. Заправляться до "полного".

Нее. В этом случае тот же ОККО Пэй блокирует 2000 грн, заправляет, списывает сумму заправки и возвращает оте 2000. В рез-те таких выкрутасов Адка не начисляетни орехи ни рассрочку.
Нуна заправляться чотко на 30л, как я. А для этого уметь читать показания своего градусника топлива )


Речь шла про Glusco. Но и на ОККО, WOG можно рассчитаться после заправки на кассе без использования приложения.
kucher_oleg_ua
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 10:08

  kucher_oleg_ua написав:Речь шла про Glusco. Но и на ОККО, WOG можно рассчитаться после заправки на кассе без использования приложения.

ага и потерять скидку при оплате OKKO pay
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:04

  clientage написав:
  kucher_oleg_ua написав:Выход есть. Заправляться до "полного".

Нее. В этом случае тот же ОККО Пэй блокирует 2000 грн, заправляет, списывает сумму заправки и возвращает оте 2000. В рез-те таких выкрутасов Адка не начисляетни орехи ни рассрочку.
Нуна заправляться чотко на 30л, как я. А для этого уметь читать показания своего градусника топлива )

30 мало)) В рассрочку не переведёшь ;)
П.с. у мони с глуско поинтереснее, там ещё 5% на бонусную карту возвращают.
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:23

  Alfa_Bank написав:
  Setta написав:
  Alfa_Bank написав:Уточните, пожалуйста, каким браузером пользовались, его версию. Передам на поддержку.


Google Chrome
Version 77.0.3865.90 (Official Build) (64-bit)

Проблема решается. Будет устранена в одном из ближайших обновлений.


Прямо завидую вашим методам работы (не лично вы, а банк в целом). Работаете спустя рукава, вываливаете на пользователей полусырые обновы и самое страшное наказание - "извините"
Setta
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:26

  mihasik написав:П.с. у мони с глуско поинтереснее, там ещё 5% на бонусную карту возвращают.

Откуда инфа?
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:41

Setta
Firefox дома и на работе (Windows 7 и 10) - проблем никаких от слова вообще.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:43

  Vorlon написав:Setta
Firefox дома и на работе (Windows 7 и 10) - проблем никаких от слова вообще.


Это как-то уменьшает "криворукость" программеров Альфы?
Setta
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:47

  Олег1964 написав:
  mihasik написав:П.с. у мони с глуско поинтереснее, там ещё 5% на бонусную карту возвращают.

Откуда инфа?

Из приложухи. Сам ещё не тестировал.
mihasik
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