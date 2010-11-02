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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 жов, 2019 09:09
kucher_oleg_ua написав:
Выход есть. Заправляться до "полного".
Нее. В этом случае тот же ОККО Пэй блокирует 2000 грн, заправляет, списывает сумму заправки и возвращает оте 2000. В рез-те таких выкрутасов Адка не начисляетни орехи ни рассрочку.
Нуна заправляться чотко на 30л, как я. А для этого уметь читать показания своего градусника топлива )
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 02 жов, 2019 09:59
clientage написав: kucher_oleg_ua написав:
Выход есть. Заправляться до "полного".
Нее. В этом случае тот же ОККО Пэй блокирует 2000 грн, заправляет, списывает сумму заправки и возвращает оте 2000. В рез-те таких выкрутасов Адка не начисляетни орехи ни рассрочку.
Нуна заправляться чотко на 30л, как я. А для этого уметь читать показания своего градусника топлива )
Речь шла про Glusco. Но и на ОККО, WOG можно рассчитаться после заправки на кассе без использования приложения.
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kucher_oleg_ua
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Додано: Сер 02 жов, 2019 10:08
kucher_oleg_ua написав:
Речь шла про Glusco. Но и на ОККО, WOG можно рассчитаться после заправки на кассе без использования приложения.
ага и потерять скидку при оплате OKKO pay
Skiw
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Додано: Сер 02 жов, 2019 11:04
clientage написав: kucher_oleg_ua написав:
Выход есть. Заправляться до "полного".
Нее. В этом случае тот же ОККО Пэй блокирует 2000 грн, заправляет, списывает сумму заправки и возвращает оте 2000. В рез-те таких выкрутасов Адка не начисляетни орехи ни рассрочку.
Нуна заправляться чотко на 30л, как я. А для этого уметь читать показания своего градусника топлива )
30 мало)) В рассрочку не переведёшь
П.с. у мони с глуско поинтереснее, там ещё 5% на бонусную карту возвращают.
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mihasik
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Додано: Сер 02 жов, 2019 11:23
Alfa_Bank написав: Setta написав: Alfa_Bank написав:
Уточните, пожалуйста, каким браузером пользовались, его версию. Передам на поддержку.
Google Chrome
Version 77.0.3865.90 (Official Build) (64-bit)
Проблема решается. Будет устранена в одном из ближайших обновлений.
Прямо завидую вашим методам работы (не лично вы, а банк в целом). Работаете спустя рукава, вываливаете на пользователей полусырые обновы и самое страшное наказание - "извините"
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Setta
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Додано: Сер 02 жов, 2019 11:26
mihasik написав:
П.с. у мони с глуско поинтереснее, там ещё 5% на бонусную карту возвращают.
Откуда инфа?
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Олег1964
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Додано: Сер 02 жов, 2019 11:41
Setta
Firefox дома и на работе (Windows 7 и 10) - проблем никаких от слова вообще.
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Vorlon
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Додано: Сер 02 жов, 2019 11:43
Vorlon написав:Setta
Firefox дома и на работе (Windows 7 и 10) - проблем никаких от слова вообще.
Это как-то уменьшает "криворукость" программеров Альфы?
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Setta
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Додано: Сер 02 жов, 2019 11:47
Олег1964 написав: mihasik написав:
П.с. у мони с глуско поинтереснее, там ещё 5% на бонусную карту возвращают.
Откуда инфа?
Из приложухи. Сам ещё не тестировал.
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mihasik
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Додано: Сер 02 жов, 2019 13:25
У Альфы валютная карта полностью бесплатная?
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Andrew_
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Сер 02 жов, 2019 05:32
sens
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