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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7696769776987699

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1002
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1002
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:38

которая фаст?
пока да
v57
 
Повідомлень: 2293
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:42

  Alfa_Bank написав:Andi_30, добрый день. Бонусы списаны согласно условий программы лояльности.
8.2.2. у зв'язку з відміною операції/транзакції (повне або часткове повернення товару/ послуги/ коштів сплачених за товар або послугу)- анулюється 100% (Сто відсотків) Бонусів, нарахованих за операцію/транзакцію на бонусному рахунку Учасника...

а если в результате той операции был повышен статус, что с ним будет при возврате средств?
vvs2k
 
Повідомлень: 36
З нами з: 09.04.18
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:51

  vvs2k написав:
  Alfa_Bank написав:Andi_30, добрый день. Бонусы списаны согласно условий программы лояльности.
8.2.2. у зв'язку з відміною операції/транзакції (повне або часткове повернення товару/ послуги/ коштів сплачених за товар або послугу)- анулюється 100% (Сто відсотків) Бонусів, нарахованих за операцію/транзакцію на бонусному рахунку Учасника...

а если в результате той операции был повышен статус, что с ним будет при возврате средств?

vvs2k, добрый день.
4.5. Зниження рівня Статусу можливе у випадку:

сторнування нарахованих Бонусів (через повернення товару згідно п. 3.11. Правил), що призвело до зменшення загальної суми нарахованих бонусів та, відповідно, до зниження поточного рівня Статусу.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 15:03

  Skiw написав:
  cdj2 написав:Alfa_Bank
Что за беспредел? С пятницы 27 сентября сломали доверенные устройства. Работало же. Зачем было трогать?

а что сломалось?
там в куках дата есть, до которой доверенное является доверенным, можно поправить.

Оно ж должно с БД совпасть. Я ж надеюсь там не такие рукопопы.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
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  #<1 ... 7696769776987699
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