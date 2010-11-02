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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 жов, 2019 13:38
которая фаст?
пока да
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Додано: Сер 02 жов, 2019 13:42
Alfa_Bank написав:
Andi_30, добрый день. Бонусы списаны согласно условий программы лояльности.
8.2.2. у зв'язку з відміною операції/транзакції (повне або часткове повернення товару/ послуги/ коштів сплачених за товар або послугу)- анулюється 100% (Сто відсотків) Бонусів, нарахованих за операцію/транзакцію на бонусному рахунку Учасника...
а если в результате той операции был повышен статус, что с ним будет при возврате средств?
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vvs2k
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Додано: Сер 02 жов, 2019 13:51
vvs2k написав: Alfa_Bank написав:
Andi_30, добрый день. Бонусы списаны согласно условий программы лояльности.
8.2.2. у зв'язку з відміною операції/транзакції (повне або часткове повернення товару/ послуги/ коштів сплачених за товар або послугу)- анулюється 100% (Сто відсотків) Бонусів, нарахованих за операцію/транзакцію на бонусному рахунку Учасника...
а если в результате той операции был повышен статус, что с ним будет при возврате средств?
vvs2k, добрый день.
4.5. Зниження рівня Статусу можливе у випадку:
сторнування нарахованих Бонусів (через повернення товару згідно п. 3.11. Правил), що призвело до зменшення загальної суми нарахованих бонусів та, відповідно, до зниження поточного рівня Статусу.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 02 жов, 2019 15:03
Skiw написав: cdj2 написав:Alfa_Bank
Что за беспредел? С пятницы 27 сентября сломали доверенные устройства. Работало же. Зачем было трогать?
а что сломалось?
там в куках дата есть, до которой доверенное является доверенным, можно поправить.
Оно ж должно с БД совпасть. Я ж надеюсь там не такие рукопопы.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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cdj2
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Додано: Сер 02 жов, 2019 15:17
Максимка, РД сегодня. Карту СЭПом в ноль загасил, деньга поступила и уже провелась.
Сегодня её оплачивать можно, чтоб на абонку не попасть? Пришлось сегодня с неё оплатить в Сильпо.
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MASolomko
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Додано: Сер 02 жов, 2019 15:19
MASolomko
Конечно можно! И вчера можно было.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 15:50
mihasik написав: Олег1964 написав: mihasik написав:
П.с. у мони с глуско поинтереснее, там ещё 5% на бонусную карту возвращают.
Откуда инфа?
Из приложухи. Сам ещё не тестировал.
Приложухи глуско или мони? Чет не нахожу я.
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Олег1964
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Додано: Сер 02 жов, 2019 15:56
Олег1964 написав:
Приложухи глуско или мони? Чет не нахожу я.
Моно, но не для всех, а ещё в Абанкеviewtopic.php?p=4758744#p4758744
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vollena71
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Додано: Сер 02 жов, 2019 16:00
Была речь ещё о 5 процентах.
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Олег1964
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