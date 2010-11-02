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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7697769876997700

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1002
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1002
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 17:14

  mihasik написав:
  Олег1964 написав:Была речь ещё о 5 процентах.

В моно приложении, выбрать глуски и сверху справа инфо смотреть.

Ясно. У Аллы тоже будет.
В глуске есть категории - бронза, золото и платинум - вот по ним насчитываются дополнительно глускоины, до 5%.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 17:21

Технологічні роботи

Сервіси OkAlfa, MyAlfaBank, AlfaMobile будуть недоступні з 23:00 до 23:30
Bogdanv
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 17:29

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank, опять "слетел" вход. Опять нужно вводить весь набор данных. Когда будет нормально работать вход в МАБ?!?!? :evil:
Setta
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  #<1 ... 7697769876997700
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