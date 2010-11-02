Ясно. У Аллы тоже будет.
В глуске есть категории - бронза, золото и платинум - вот по ним насчитываются дополнительно глускоины, до 5%.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 жов, 2019 17:14
Додано: Сер 02 жов, 2019 17:21
Технологічні роботи
Сервіси OkAlfa, MyAlfaBank, AlfaMobile будуть недоступні з 23:00 до 23:30
Додано: Сер 02 жов, 2019 17:29
Re: Альфа-Банк
Alfa_Bank, опять "слетел" вход. Опять нужно вводить весь набор данных. Когда будет нормально работать вход в МАБ?!?!?
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