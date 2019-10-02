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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7698769977007701>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1002
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1002
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 17:14

  mihasik написав:
  Олег1964 написав:Была речь ещё о 5 процентах.

В моно приложении, выбрать глуски и сверху справа инфо смотреть.

Ясно. У Аллы тоже будет.
В глуске есть категории - бронза, золото и платинум - вот по ним насчитываются дополнительно глускоины, до 5%.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 17:21

Технологічні роботи

Сервіси OkAlfa, MyAlfaBank, AlfaMobile будуть недоступні з 23:00 до 23:30
Bogdanv
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 17:29

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank, опять "слетел" вход. Опять нужно вводить весь набор данных. Когда будет нормально работать вход в МАБ?!?!? :evil:
Setta
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 18:29

  Setta написав:Alfa_Bank, опять "слетел" вход. Опять нужно вводить весь набор данных. Когда будет нормально работать вход в МАБ?!?!? :evil:

Это и есть теперь нормальный вход.
Безопасный.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 19:51

Re: Альфа-Банк

А выход когда станет выходом?
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 07:13

  Setta написав:Alfa_Bank, опять "слетел" вход. Опять нужно вводить весь набор данных. Когда будет нормально работать вход в МАБ?!?!? :evil:

Setta, добрый день. Вопрос в работе. Будет исправлено в ближайшее время.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 07:16

  VLADPn написав:А выход когда станет выходом?

VLADPn, добрый день. Вопрос в работе. На данный момент нужно почистить куки и обновить страницу.
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 08:03

Re: Альфа-Банк

Уважаемый представитель, как там продвигаются дела с шаблонами в ИБАНе? До конца месяца не так уж много осталось.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 08:09

  Фантом написав:Уважаемый представитель, как там продвигаются дела с шаблонами в ИБАНе? До конца месяца не так уж много осталось.

Фантом, добрый день. Пока даты реализации нет, к сожалению.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 08:23

  Фантом написав:Уважаемый представитель, как там продвигаются дела с шаблонами в ИБАНе? До конца месяца не так уж много осталось.

Ну так была же новость что НБУ перенес дэд-лайн ввода ИБАНа - теперь до 12 января 2020 можно выдыхать ;)
Flamingo
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