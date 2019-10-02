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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 жов, 2019 17:14
mihasik написав: Олег1964 написав:
Была речь ещё о 5 процентах.
В моно приложении, выбрать глуски и сверху справа инфо смотреть.
Ясно. У Аллы тоже будет.
В глуске есть категории - бронза, золото и платинум - вот по ним насчитываются дополнительно глускоины, до 5%.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 17:21
Сервіси OkAlfa, MyAlfaBank, AlfaMobile будуть недоступні з 23:00 до 23:30
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Bogdanv
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Додано: Сер 02 жов, 2019 18:29
Setta написав:Alfa_Bank
, опять "слетел" вход. Опять нужно вводить весь набор данных. Когда будет нормально работать вход в МАБ?!?!?
Это и есть теперь нормальный вход.
Безопасный.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 19:51
А выход когда станет выходом?
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
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Додано: Чет 03 жов, 2019 07:13
Setta написав:Alfa_Bank
, опять "слетел" вход. Опять нужно вводить весь набор данных. Когда будет нормально работать вход в МАБ?!?!?
Setta, добрый день. Вопрос в работе. Будет исправлено в ближайшее время.
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Додано: Чет 03 жов, 2019 07:16
VLADPn написав:
А выход когда станет выходом?
VLADPn, добрый день. Вопрос в работе. На данный момент нужно почистить куки и обновить страницу.
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Додано: Чет 03 жов, 2019 08:03
Уважаемый представитель, как там продвигаются дела с шаблонами в ИБАНе? До конца месяца не так уж много осталось.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Чет 03 жов, 2019 08:09
Фантом написав:
Уважаемый представитель, как там продвигаются дела с шаблонами в ИБАНе? До конца месяца не так уж много осталось.
Фантом, добрый день. Пока даты реализации нет, к сожалению.
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