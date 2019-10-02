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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7698769977007701

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1002
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1002
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 08:56

  Flamingo написав:
  Фантом написав:Уважаемый представитель, как там продвигаются дела с шаблонами в ИБАНе? До конца месяца не так уж много осталось.

Ну так была же новость что НБУ перенес дэд-лайн ввода ИБАНа - теперь до 12 января 2020 можно выдыхать ;)

Такое впечатление казначейство только в сентябре проснулось, что через месяц у них будет коллапс платежей. Теперь алла не исправит до февраля :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 09:03

Alfa_Bank , сегодня были две заправки на АЗС Глуско. Однако, нет обещанных 10% орехов.
Первая на сумму 2495 грн. - дали 86,2 ореха от Глуско, вторая на сумму 2470 грн. и вообще орехов от Глуско нет.
Это нормально? :shock:
Зображення
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 09:16

  Олег1964 написав:Alfa_Bank , сегодня были две заправки на АЗС Глуско. Однако, нет обещанных 10% орехов.
Первая на сумму 2495 грн. - дали 86,2 ореха от Глуско, вторая на сумму 2470 грн. и вообще орехов от Глуско нет.
Это нормально? :shock:
Зображення

Добрый день. Проверяю. Отпишусь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 10:22

Вопрос про понятие "неактивность"

Вот три мои операции по карте "Ultra":
28.3.2019 Покупка (MYALFABANKCOMUA(E2459668), KYIV, UKR,MCC 7321)
20.8.2019 пополнил на 1 грн (частичное снятие с депозита)
30.9.2019 Комісійні доходи по ПК фіз.осіб за обслуговування неактивного рахунку

По поводу правомочности комиссии "Горячая линия" ответила следующее: "В качестве активности понимаются только операции покупки в магазине, все прочие операции, как-то пополнение/снятие за активность не считаются. Посему, комиссия за неактивность списана правомочно".

Вопрос к представителю: с какого числа в банке такая странная трактовка "неактивности" счета.
v-m-
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 10:33

  v-m- написав:Вот три мои операции по карте "Ultra":
28.3.2019 Покупка (MYALFABANKCOMUA(E2459668), KYIV, UKR,MCC 7321)
20.8.2019 пополнил на 1 грн (частичное снятие с депозита)
30.9.2019 Комісійні доходи по ПК фіз.осіб за обслуговування неактивного рахунку

По поводу правомочности комиссии "Горячая линия" ответила следующее: "В качестве активности понимаются только операции покупки в магазине, все прочие операции, как-то пополнение/снятие за активность не считаются. Посему, комиссия за неактивность списана правомочно".

Вопрос к представителю: с какого числа в банке такая странная трактовка "неактивности" счета.

v-m-, добрый день. В банке есть определенный перечень операций, которые считаются активными, это не только покупки в магазине. Напишите ваш номер счета в личку, проверю почему произошло списание.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 10:50

Почему iBan по картам в uah и usd одинаковый? Это ошибка? Какие реквизиты давать плательщику?
freelanc
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 10:59

  freelanc написав:Почему iBan по картам в uah и usd одинаковый? Это ошибка? Какие реквизиты давать плательщику?

freelanc, добрый день. Это не ошибка. Пополнение по счету будет проходить корректно в зависимости от валюты.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 11:10

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:В банке есть определенный перечень операций, которые считаются активными

Огласите весь список, пожалуйста :D
или дайте на него ссылку
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 11:23

  Kalgan написав:
  Alfa_Bank написав:В банке есть определенный перечень операций, которые считаются активными

Огласите весь список, пожалуйста :D
или дайте на него ссылку

Kalgan, добрый день. Огласить весь список не можем, т.к. это внутренний регламент банка. По счету должны быть операции: покупки, снятия, просмотр баланса, пополнения наличными / безналом, выплата %, валютообмен и т.д.
Alfa_Bank
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