Alfa_Bank , сегодня были две заправки на АЗС Глуско. Однако, нет обещанных 10% орехов. Первая на сумму 2495 грн. - дали 86,2 ореха от Глуско, вторая на сумму 2470 грн. и вообще орехов от Глуско нет. Это нормально?
Олег1964 написав:Alfa_Bank , сегодня были две заправки на АЗС Глуско. Однако, нет обещанных 10% орехов. Первая на сумму 2495 грн. - дали 86,2 ореха от Глуско, вторая на сумму 2470 грн. и вообще орехов от Глуско нет. Это нормально?
Вот три мои операции по карте "Ultra": 28.3.2019 Покупка (MYALFABANKCOMUA(E2459668), KYIV, UKR,MCC 7321) 20.8.2019 пополнил на 1 грн (частичное снятие с депозита) 30.9.2019 Комісійні доходи по ПК фіз.осіб за обслуговування неактивного рахунку
По поводу правомочности комиссии "Горячая линия" ответила следующее: "В качестве активности понимаются только операции покупки в магазине, все прочие операции, как-то пополнение/снятие за активность не считаются. Посему, комиссия за неактивность списана правомочно".
Вопрос к представителю: с какого числа в банке такая странная трактовка "неактивности" счета.
v-m- написав:Вот три мои операции по карте "Ultra": 28.3.2019 Покупка (MYALFABANKCOMUA(E2459668), KYIV, UKR,MCC 7321) 20.8.2019 пополнил на 1 грн (частичное снятие с депозита) 30.9.2019 Комісійні доходи по ПК фіз.осіб за обслуговування неактивного рахунку
По поводу правомочности комиссии "Горячая линия" ответила следующее: "В качестве активности понимаются только операции покупки в магазине, все прочие операции, как-то пополнение/снятие за активность не считаются. Посему, комиссия за неактивность списана правомочно".
Вопрос к представителю: с какого числа в банке такая странная трактовка "неактивности" счета.
v-m-, добрый день. В банке есть определенный перечень операций, которые считаются активными, это не только покупки в магазине. Напишите ваш номер счета в личку, проверю почему произошло списание.
Alfa_Bank написав:В банке есть определенный перечень операций, которые считаются активными
Огласите весь список, пожалуйста или дайте на него ссылку
Kalgan, добрый день. Огласить весь список не можем, т.к. это внутренний регламент банка. По счету должны быть операции: покупки, снятия, просмотр баланса, пополнения наличными / безналом, выплата %, валютообмен и т.д.