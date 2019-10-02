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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7699770077017702

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1002
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1002
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 12:37

  V2 написав:Шановне товариство!
Чи є комісія при знятті коштів з валютної Ультри (після закінчення депозиту) без картки у касі банку?

комиссии нет, но без карты снятие через менеджера, а уж потом с ордером в кассу...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 12:44

Тракторист
Дякую!
V2
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 12:50

Добрый день Alfa_Bank !
Подскажите, что за акция кешбэк 5% с VARUS в акционных предложениях кэшью? Если есть такое предложение по номеру, то за покупки в Варусе клиенту 5 % кб или как? Просто ссылка на условия не открывается :(
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 12:56

  Кассандра написав:Добрый день Alfa_Bank !
Подскажите, что за акция кешбэк 5% с VARUS в акционных предложениях кэшью? Если есть такое предложение по номеру, то за покупки в Варусе клиенту 5 % кб или как? Просто ссылка на условия не открывается :(

Кассандра, добрый день. Ссылку на условия исправим. Если предложение отображается в АМ, то за каждую покупку в Варусе, что проведена с помощью карты-участника кешью клуба, получаете 5% кешбека.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 13:05

  Олег1964 написав:Alfa_Bank , сегодня были две заправки на АЗС Глуско. Однако, нет обещанных 10% орехов.
Первая на сумму 2495 грн. - дали 86,2 ореха от Глуско, вторая на сумму 2470 грн. и вообще орехов от Глуско нет.
Это нормально? :shock:

лимит по глуско на одного клиента 500 орехов
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 14:18

Alfa_Bank, а ахция для Визы 8грн х3=100орехов ещё работает? Можно новеньким попробовать?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 14:24

  clientage написав:Alfa_Bank, а ахция для Визы 8грн х3=100орехов ещё работает? Можно новеньким попробовать?

Если в кышьЮ-кабинете светиЦЦа приглашение поучаствовать - то можно. А если нет - то нет
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 14:26

  clientage написав:Alfa_Bank, а ахция для Визы 8грн х3=100орехов ещё работает? Можно новеньким попробовать?

clientage, добрый день. Да, еще действует. Она проводится в несколько этапов:
Этап: с 13 сентября 2019 по 13 октября 2019;
Этап: с 14 октября 2019 по 14 ноября 2019;
Этап: с 15 ноября 2019 по 15 декабря 2019.
Если есть предложение в АМ, можете пробовать.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 14:43

  Alfa_Bank написав:еще действует. Она проводится в несколько этапов:

Если участвовал в первом этапе, то больше ничего не получишь? Тогда зачем акция у меня отображается сейчас?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 14:51

  Vorlon написав:
  Alfa_Bank написав:еще действует. Она проводится в несколько этапов:

Если участвовал в первом этапе, то больше ничего не получишь? Тогда зачем акция у меня отображается сейчас?

Vorlon, добрый день. Участник Акции может получить 100 бонусов, только 1 раз за все время проведения Акции. Отображаться предложение будет до конца акции.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Подякував: 68 раз.
Подякували: 620 раз.
 
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