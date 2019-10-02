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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 жов, 2019 12:37
V2 написав:
Шановне товариство!
Чи є комісія при знятті коштів з валютної Ультри (після закінчення депозиту) без картки у касі банку?
комиссии нет, но без карты снятие через менеджера, а уж потом с ордером в кассу...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Чет 03 жов, 2019 12:44
Тракторист
Дякую!
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Додано: Чет 03 жов, 2019 12:50
Добрый день Alfa_Bank
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Подскажите, что за акция кешбэк 5% с VARUS в акционных предложениях кэшью? Если есть такое предложение по номеру, то за покупки в Варусе клиенту 5 % кб или как? Просто ссылка на условия не открывается
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Кассандра
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Додано: Чет 03 жов, 2019 12:56
Кассандра написав:
Добрый день Alfa_Bank
!
Подскажите, что за акция кешбэк 5% с VARUS в акционных предложениях кэшью? Если есть такое предложение по номеру, то за покупки в Варусе клиенту 5 % кб или как? Просто ссылка на условия не открывается
Кассандра, добрый день. Ссылку на условия исправим. Если предложение отображается в АМ, то за каждую покупку в Варусе, что проведена с помощью карты-участника кешью клуба, получаете 5% кешбека.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 03 жов, 2019 13:05
Олег1964 написав:Alfa_Bank
, сегодня были две заправки на АЗС Глуско. Однако, нет обещанных 10% орехов.
Первая на сумму 2495 грн. - дали 86,2 ореха от Глуско, вторая на сумму 2470 грн. и вообще орехов от Глуско нет.
Это нормально?
лимит по глуско на одного клиента 500 орехов
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Додано: Чет 03 жов, 2019 14:18
Alfa_Bank, а ахция для Визы 8грн х3=100орехов ещё работает? Можно новеньким попробовать?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 03 жов, 2019 14:24
clientage написав:
Alfa_Bank, а ахция для Визы 8грн х3=100орехов ещё работает? Можно новеньким попробовать?
Если в кышьЮ-кабинете светиЦЦа приглашение поучаствовать - то можно. А если нет - то нет
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Додано: Чет 03 жов, 2019 14:26
clientage написав:
Alfa_Bank, а ахция для Визы 8грн х3=100орехов ещё работает? Можно новеньким попробовать?
clientage, добрый день. Да, еще действует. Она проводится в несколько этапов:
Этап: с 13 сентября 2019 по 13 октября 2019;
Этап: с 14 октября 2019 по 14 ноября 2019;
Этап: с 15 ноября 2019 по 15 декабря 2019.
Если есть предложение в АМ, можете пробовать.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 03 жов, 2019 14:43
Alfa_Bank написав:
еще действует. Она проводится в несколько этапов:
Если участвовал в первом этапе, то больше ничего не получишь? Тогда зачем акция у меня отображается сейчас?
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Vorlon
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Додано: Чет 03 жов, 2019 14:51
Vorlon написав: Alfa_Bank написав:
еще действует. Она проводится в несколько этапов:
Если участвовал в первом этапе, то больше ничего не получишь? Тогда зачем акция у меня отображается сейчас?
Vorlon, добрый день. Участник Акции может получить 100 бонусов, только 1 раз за все время проведения Акции. Отображаться предложение будет до конца акции.
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Alfa_Bank
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