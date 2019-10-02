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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7701770277037704>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1002
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1002
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 15:23

Re: Альфа-Банк

Господа! Может быть обсуждали, что это у Альфа последнее время курсы по картам вообще конские, на 2 % больше чем обменный. Ладно у меня Тревел, там хоть 3 % кэшбэка)))
Но для остальных карт так рассчитываться вообще бред. там и 1 % за конвертацию. и курс не рыночный.
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 15:50

  Shummi написав:Господа! Может быть обсуждали, что это у Альфа последнее время курсы по картам вообще конские, на 2 % больше чем обменный. Ладно у меня Тревел, там хоть 3 % кэшбэка)))
Но для остальных карт так рассчитываться вообще бред. там и 1 % за конвертацию. и курс не рыночный.

кредитки максимум без процента за конвертацию, но курс да - стал отстойным.
а если брать во внимание его непредсказуемость - поди угадай какой курс альфа сделает послезавтра, то платить гривневыми картами за рубежом не имеет смысла
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 15:54

  Shummi написав:Господа! Может быть обсуждали, что это у Альфа последнее время курсы по картам вообще конские, на 2 % больше чем обменный. Ладно у меня Тревел, там хоть 3 % кэшбэка)))
Но для остальных карт так рассчитываться вообще бред. там и 1 % за конвертацию. и курс не рыночный.

А де вы смотрите? :shock:
Я вот вижу по картам у УкрЭксИма
Долари 24,7500 25,4500
Євро 26,5000 28,0500

А у Альфы по картам
USD 24.75 25.60
EUR 27.00 28.00

Причем у Алки НЕТ комисс у кредиток, а у Симы есть везде 1%
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 16:21

Re: Альфа-Банк

Да на Тревел тоже нет % за конвертацию.
Просто при таких курсах. Проще онлайн пополнить свою долларовую карту(евровую) и с нее платить в Европе в Евро, во всем остальном Мире в баксах.
А одно время я почти уже забыл про них и везде платил гривневой кредиткой.
Опять же, если бы не карта Тревел, я так и делал бы. пока Кэшбек перевешывают разницу в Курсах)))
Укрсиб это вообще карты для тех кому их выдали)))) Самостоятельно человек себе такую карту не заведет! :D
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 16:29

clientage
Т.е. вы считаете нормальным онлайн 25.05 а по картам 25.60 ??? :shock: :shock: :shock:
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 16:33

по картам задержка
страхуются от скачков
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 16:39

  VLADPn написав:clientage
Т.е. вы считаете нормальным онлайн 25.05 а по картам 25.60 ??? :shock: :shock: :shock:

Я считаю нормальным, что я могу увидеть все эти курсы и сам принять нужное мне решение )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 16:43

  Shummi написав:Господа! Может быть обсуждали, что это у Альфа последнее время курсы по картам вообще конские, на 2 % больше чем обменный. Ладно у меня Тревел, там хоть 3 % кэшбэка)))
Но для остальных карт так рассчитываться вообще бред. там и 1 % за конвертацию. и курс не рыночный.

С июня такое. Писал раньше.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 16:44

  Hack-Stock написав:
  Олег1964 написав:Alfa_Bank , сегодня были две заправки на АЗС Глуско. Однако, нет обещанных 10% орехов.
Первая на сумму 2495 грн. - дали 86,2 ореха от Глуско, вторая на сумму 2470 грн. и вообще орехов от Глуско нет.
Это нормально? :shock:

лимит по глуско на одного клиента 500 орехов

И что? Лимит превышен?
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 16:49

  Alfa_Bank написав:Добрый день. Проверяю. Отпишусь.


Спасибо за помощь!
Олег1964
 
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