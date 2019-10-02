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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 жов, 2019 15:23
Господа! Может быть обсуждали, что это у Альфа последнее время курсы по картам вообще конские, на 2 % больше чем обменный. Ладно у меня Тревел, там хоть 3 % кэшбэка)))
Но для остальных карт так рассчитываться вообще бред. там и 1 % за конвертацию. и курс не рыночный.
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Shummi
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Додано: Чет 03 жов, 2019 15:50
Shummi написав:
Господа! Может быть обсуждали, что это у Альфа последнее время курсы по картам вообще конские, на 2 % больше чем обменный. Ладно у меня Тревел, там хоть 3 % кэшбэка)))
Но для остальных карт так рассчитываться вообще бред. там и 1 % за конвертацию. и курс не рыночный.
кредитки максимум без процента за конвертацию, но курс да - стал отстойным.
а если брать во внимание его непредсказуемость - поди угадай какой курс альфа сделает послезавтра, то платить гривневыми картами за рубежом не имеет смысла
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Додано: Чет 03 жов, 2019 15:54
Shummi написав:
Господа! Может быть обсуждали, что это у Альфа последнее время курсы по картам вообще конские, на 2 % больше чем обменный. Ладно у меня Тревел, там хоть 3 % кэшбэка)))
Но для остальных карт так рассчитываться вообще бред. там и 1 % за конвертацию. и курс не рыночный.
А де вы смотрите?
Я вот вижу по картам у УкрЭксИма
Долари 24,7500 25,4500
Євро 26,5000 28,0500
А у Альфы по картам
USD 24.75 25.60
EUR 27.00 28.00
Причем у Алки НЕТ комисс у кредиток, а у Симы есть везде 1%
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 03 жов, 2019 16:21
Да на Тревел тоже нет % за конвертацию.
Просто при таких курсах. Проще онлайн пополнить свою долларовую карту(евровую) и с нее платить в Европе в Евро, во всем остальном Мире в баксах.
А одно время я почти уже забыл про них и везде платил гривневой кредиткой.
Опять же, если бы не карта Тревел, я так и делал бы. пока Кэшбек перевешывают разницу в Курсах)))
Укрсиб это вообще карты для тех кому их выдали)))) Самостоятельно человек себе такую карту не заведет!
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Shummi
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Додано: Чет 03 жов, 2019 16:29
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
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VLADPn
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Додано: Чет 03 жов, 2019 16:33
по картам задержка
страхуются от скачков
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v57
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Додано: Чет 03 жов, 2019 16:39
Я считаю нормальным, что я могу увидеть все эти курсы и сам принять нужное мне решение )
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 03 жов, 2019 16:43
Shummi написав:
Господа! Может быть обсуждали, что это у Альфа последнее время курсы по картам вообще конские, на 2 % больше чем обменный. Ладно у меня Тревел, там хоть 3 % кэшбэка)))
Но для остальных карт так рассчитываться вообще бред. там и 1 % за конвертацию. и курс не рыночный.
С июня такое. Писал раньше.
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Олег1964
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Додано: Чет 03 жов, 2019 16:44
Hack-Stock написав: Олег1964 написав:Alfa_Bank
, сегодня были две заправки на АЗС Глуско. Однако, нет обещанных 10% орехов.
Первая на сумму 2495 грн. - дали 86,2 ореха от Глуско, вторая на сумму 2470 грн. и вообще орехов от Глуско нет.
Это нормально?
лимит по глуско на одного клиента 500 орехов
И что? Лимит превышен?
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Олег1964
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Додано: Чет 03 жов, 2019 16:49
Alfa_Bank написав:
Добрый день. Проверяю. Отпишусь.
Спасибо за помощь!
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Олег1964
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