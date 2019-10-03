Кэшбек это заработок для клиента. Он не должен что то там перевешивать или перекрывать.
Тогда в условиях карты Трэвел надо писать что кэшбек идет на компенсацию курсовых потерь. Типа одной рукой я даю а другой тут же забираю.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 жов, 2019 16:53
Кэшбек это заработок для клиента. Он не должен что то там перевешивать или перекрывать.
Тогда в условиях карты Трэвел надо писать что кэшбек идет на компенсацию курсовых потерь. Типа одной рукой я даю а другой тут же забираю.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Додано: Чет 03 жов, 2019 16:56
Это точно.
Додано: Чет 03 жов, 2019 19:12
ИМХО каждый отдел отвечает за свои показатели прибыли. И валютный отдел не может показать убыток если продаст дешево валюту кивая на карточный отдел мол там заработали. Тут как говорится каждому своя шкура ближе. А точнее зп и премия.
Додано: Чет 03 жов, 2019 19:50
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