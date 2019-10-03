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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7701770277037704

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1002
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1002
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 16:53

  Shummi написав: пока Кэшбек перевешывают разницу в Курсах)))
:D


Кэшбек это заработок для клиента. Он не должен что то там перевешивать или перекрывать.
Тогда в условиях карты Трэвел надо писать что кэшбек идет на компенсацию курсовых потерь. Типа одной рукой я даю а другой тут же забираю.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 16:56

  VLADPn написав:
  Shummi написав: пока Кэшбек перевешывают разницу в Курсах)))
:D


Кэшбек это заработок для клиента. Он не должен что то там перевешивать или перекрывать.
Тогда в условиях карты Трэвел надо писать что кэшбек идет на компенсацию курсовых потерь. Типа одной рукой я даю а другой тут же забираю.

Это точно.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 19:12

  Олег1964 написав:
  VLADPn написав:
  Shummi написав: пока Кэшбек перевешывают разницу в Курсах)))
:D


Кэшбек это заработок для клиента. Он не должен что то там перевешивать или перекрывать.
Тогда в условиях карты Трэвел надо писать что кэшбек идет на компенсацию курсовых потерь. Типа одной рукой я даю а другой тут же забираю.

Это точно.

ИМХО каждый отдел отвечает за свои показатели прибыли. И валютный отдел не может показать убыток если продаст дешево валюту кивая на карточный отдел мол там заработали. Тут как говорится каждому своя шкура ближе. А точнее зп и премия.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 19:50

  VLADPn написав:clientage
Т.е. вы считаете нормальным онлайн 25.05 а по картам 25.60 ??? :shock: :shock: :shock:

К счастью, здесь есть кэшбек и на валютные карты.
Минимум, 0,4%, и до б.. 20.
Я это ценю.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 20:36

  wig написав:
  VLADPn написав:clientage
Т.е. вы считаете нормальным онлайн 25.05 а по картам 25.60 ??? :shock: :shock: :shock:

К счастью, здесь есть кэшбек и на валютные карты.
Минимум, 0,4%, и до б.. 20.
Я это ценю.

Да. Теперь выгоднее покупать онлайн и юзать за границей валютную карту.
Жаль нету карты в польском злотом.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 20:53

  Олег1964 написав:Да. Теперь выгоднее покупать онлайн и юзать за границей валютную карту.
Жаль нету карты в польском злотом.

Долларовая фаст или комфорт, прекрасно подходят. Еще и на 200 баксов в банкоматах злотого можно нацедить.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 22:04

Re: Альфа-Банк

А как же 1% или там доллар/доллар будет?
wig написав:
  Олег1964 написав:Да. Теперь выгоднее покупать онлайн и юзать за границей валютную карту.
Жаль нету карты в польском злотом.

Долларовая фаст или комфорт, прекрасно подходят. Еще и на 200 баксов в банкоматах злотого можно нацедить.
Menwyy
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 22:25

  wig написав:
  Олег1964 написав:Да. Теперь выгоднее покупать онлайн и юзать за границей валютную карту.
Жаль нету карты в польском злотом.

Долларовая фаст или комфорт, прекрасно подходят. Еще и на 200 баксов в банкоматах злотого можно нацедить.

По какому курсу будет злотый и почему не евровая?
Олег1964
 
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  #<1 ... 7701770277037704
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