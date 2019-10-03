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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 жов, 2019 16:53
Shummi написав:
пока Кэшбек перевешывают разницу в Курсах)))
Кэшбек это заработок для клиента. Он не должен что то там перевешивать или перекрывать.
Тогда в условиях карты Трэвел надо писать что кэшбек идет на компенсацию курсовых потерь. Типа одной рукой я даю а другой тут же забираю.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
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VLADPn
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Додано: Чет 03 жов, 2019 16:56
VLADPn написав: Shummi написав:
пока Кэшбек перевешывают разницу в Курсах)))
Кэшбек это заработок для клиента. Он не должен что то там перевешивать или перекрывать.
Тогда в условиях карты Трэвел надо писать что кэшбек идет на компенсацию курсовых потерь. Типа одной рукой я даю а другой тут же забираю.
Это точно.
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Олег1964
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Додано: Чет 03 жов, 2019 19:12
Олег1964 написав: VLADPn написав: Shummi написав:
пока Кэшбек перевешывают разницу в Курсах)))
Кэшбек это заработок для клиента. Он не должен что то там перевешивать или перекрывать.
Тогда в условиях карты Трэвел надо писать что кэшбек идет на компенсацию курсовых потерь. Типа одной рукой я даю а другой тут же забираю.
Это точно.
ИМХО каждый отдел отвечает за свои показатели прибыли. И валютный отдел не может показать убыток если продаст дешево валюту кивая на карточный отдел мол там заработали. Тут как говорится каждому своя шкура ближе. А точнее зп и премия.
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mephala
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Додано: Чет 03 жов, 2019 19:50
К счастью, здесь есть кэшбек и на валютные карты.
Минимум, 0,4%, и до б.. 20.
Я это ценю.
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wig
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Додано: Чет 03 жов, 2019 20:36
wig написав:
К счастью, здесь есть кэшбек и на валютные карты.
Минимум, 0,4%, и до б.. 20.
Я это ценю.
Да. Теперь выгоднее покупать онлайн и юзать за границей валютную карту.
Жаль нету карты в польском злотом.
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Олег1964
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Додано: Чет 03 жов, 2019 20:53
Олег1964 написав:
Да. Теперь выгоднее покупать онлайн и юзать за границей валютную карту.
Жаль нету карты в польском злотом.
Долларовая фаст или комфорт, прекрасно подходят. Еще и на 200 баксов в банкоматах злотого можно нацедить.
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wig
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Додано: Чет 03 жов, 2019 22:04
А как же 1% или там доллар/доллар будет?
wig написав: Олег1964 написав:
Да. Теперь выгоднее покупать онлайн и юзать за границей валютную карту.
Жаль нету карты в польском злотом.
Долларовая фаст или комфорт, прекрасно подходят. Еще и на 200 баксов в банкоматах злотого можно нацедить.
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Menwyy
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Додано: Чет 03 жов, 2019 22:25
wig написав: Олег1964 написав:
Да. Теперь выгоднее покупать онлайн и юзать за границей валютную карту.
Жаль нету карты в польском злотом.
Долларовая фаст или комфорт, прекрасно подходят. Еще и на 200 баксов в банкоматах злотого можно нацедить.
По какому курсу будет злотый и почему не евровая?
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Олег1964
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:47
Альфа не в ТОПе веток. Что случилось?
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:01
Устали. Всем все пофиг
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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