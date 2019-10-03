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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7702770377047705

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1002
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1002
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:20

  Олег1964 написав:По какому курсу будет злотый и почему не евровая?

МПС плюс 1% комсы.
Что при обнале часто выгоднее, чем в канторах.

При покупках надо смотреть, курс МПС по долларовой карте будет и у Привата, но там вместо кэшбека ревардс, совсем копейки.

Не евровая, потому что третьи валюты считают через доллар.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:37

Re: Альфа-Банк

Сегодня в Центральном отделение Харькова пытался без заказа снять 1к Долларов))))
Говорят надо заказывать. :-)
Штуку баксов надо заказывать. плохи дела))))
Shummi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:44

  Shummi написав:Сегодня в Центральном отделение Харькова пытался без заказа снять 1к Долларов))))
Говорят надо заказывать. :-)
Штуку баксов надо заказывать. плохи дела))))

на сайте, где то в публичном договоре вроде было от 200$ нужно заранее заказывать :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:45

  Shummi написав:Сегодня в Центральном отделение Харькова пытался без заказа снять 1к Долларов))))
Говорят надо заказывать. :-)
Штуку баксов надо заказывать. плохи дела))))


а может перед вами вот пришел такой же и забрал то, что есть? вы всерьез считаете, что банк имеет оракулов и должен наперед знать кто будет приходить и скока снимать .. держут средние остатки, но бывают отклонения от среднего.
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  #<1 ... 7702770377047705
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