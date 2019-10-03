МПС плюс 1% комсы.
Что при обнале часто выгоднее, чем в канторах.
При покупках надо смотреть, курс МПС по долларовой карте будет и у Привата, но там вместо кэшбека ревардс, совсем копейки.
Не евровая, потому что третьи валюты считают через доллар.
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:20
МПС плюс 1% комсы.
Что при обнале часто выгоднее, чем в канторах.
При покупках надо смотреть, курс МПС по долларовой карте будет и у Привата, но там вместо кэшбека ревардс, совсем копейки.
Не евровая, потому что третьи валюты считают через доллар.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:37
Re: Альфа-Банк
Сегодня в Центральном отделение Харькова пытался без заказа снять 1к Долларов))))
Говорят надо заказывать.
Штуку баксов надо заказывать. плохи дела))))
Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:44
Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:45
а может перед вами вот пришел такой же и забрал то, что есть? вы всерьез считаете, что банк имеет оракулов и должен наперед знать кто будет приходить и скока снимать .. держут средние остатки, но бывают отклонения от среднего.
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