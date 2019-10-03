Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:27

Alfa_Bank

Уважаемая АБ

у товарища на работе открылся зарплатный проект в вашем банке

и возникла проблема с мобильным приложением (пока только с ним) - не может пройти в нем регистрацию

когда товарищ на первой странице регистрации пишет номер полученной карты и свой д.р., дальше он должен ввести номер телефона - на этом этапе ему сообщается, что такой номер уже зарегистрирован, и регистрацию в приложении товарищ пройти не может

как он говорит, лет 6 назад он брал в вашем банке кредит, естественно, телефон там числится

звонком на ГЛ он ничего не добился, т.к. там, по его словам, потребовали номер счета, он сказал, что нет такого, в ответ "вы сообщили неправдивую информацию, идите в отделение"

как зарегистрироваться в приложении в этой ситуации?