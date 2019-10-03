|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:20
Олег1964 написав:
По какому курсу будет злотый и почему не евровая?
МПС плюс 1% комсы.
Что при обнале часто выгоднее, чем в канторах.
При покупках надо смотреть, курс МПС по долларовой карте будет и у Привата, но там вместо кэшбека ревардс, совсем копейки.
Не евровая, потому что третьи валюты считают через доллар.
-
wig
-
-
- Повідомлень: 4421
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 285 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:37
Сегодня в Центральном отделение Харькова пытался без заказа снять 1к Долларов))))
Говорят надо заказывать.
Штуку баксов надо заказывать. плохи дела))))
-
Shummi
-
-
- Повідомлень: 320
- З нами з: 08.12.14
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:44
Shummi написав:
Сегодня в Центральном отделение Харькова пытался без заказа снять 1к Долларов))))
Говорят надо заказывать.
Штуку баксов надо заказывать. плохи дела))))
на сайте, где то в публичном договоре вроде было от 200$ нужно заранее заказывать
-
Kalgan
-
-
- Повідомлень: 125
- З нами з: 02.01.19
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:45
Shummi написав:
Сегодня в Центральном отделение Харькова пытался без заказа снять 1к Долларов))))
Говорят надо заказывать.
Штуку баксов надо заказывать. плохи дела))))
а может перед вами вот пришел такой же и забрал то, что есть? вы всерьез считаете, что банк имеет оракулов и должен наперед знать кто будет приходить и скока снимать .. держут средние остатки, но бывают отклонения от среднего.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 36550
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 208 раз.
- Подякували: 5821 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:27
Alfa_Bank
Уважаемая АБ
у товарища на работе открылся зарплатный проект в вашем банке
и возникла проблема с мобильным приложением (пока только с ним) - не может пройти в нем регистрацию
когда товарищ на первой странице регистрации пишет номер полученной карты и свой д.р., дальше он должен ввести номер телефона - на этом этапе ему сообщается, что такой номер уже зарегистрирован, и регистрацию в приложении товарищ пройти не может
как он говорит, лет 6 назад он брал в вашем банке кредит, естественно, телефон там числится
звонком на ГЛ он ничего не добился, т.к. там, по его словам, потребовали номер счета, он сказал, что нет такого, в ответ "вы сообщили неправдивую информацию, идите в отделение"
как зарегистрироваться в приложении в этой ситуации?
-
vvs2k
-
-
- Повідомлень: 38
- З нами з: 09.04.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:30
vvs2k написав:Alfa_Bank
Уважаемая АБ
у товарища на работе открылся зарплатный проект в вашем банке
и возникла проблема с мобильным приложением (пока только с ним) - не может пройти в нем регистрацию
когда товарищ на первой странице регистрации пишет номер полученной карты и свой д.р., дальше он должен ввести номер телефона - на этом этапе ему сообщается, что такой номер уже зарегистрирован, и регистрацию в приложении товарищ пройти не может
как он говорит, лет 6 назад он брал в вашем банке кредит, естественно, телефон там числится
звонком на ГЛ он ничего не добился, т.к. там, по его словам, потребовали номер счета, он сказал, что нет такого, в ответ "вы сообщили неправдивую информацию, идите в отделение"
как зарегистрироваться в приложении в этой ситуации?
vvs2k, добрый день. Нужно разбираться. Возможно, ваш друг уже ранее был зарегистрирован в МАБе, поэтому повторная регистрация не доступна. Попросите его написать на адрес info_client@alfabank.kiev.ua
детали ситуации и свой ИНН. Попробую помочь.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7272
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 620 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:34
Alfa_Bank написав: vvs2k написав:Alfa_Bank
Уважаемая АБ
у товарища на работе открылся зарплатный проект в вашем банке
и возникла проблема с мобильным приложением (пока только с ним) - не может пройти в нем регистрацию
когда товарищ на первой странице регистрации пишет номер полученной карты и свой д.р., дальше он должен ввести номер телефона - на этом этапе ему сообщается, что такой номер уже зарегистрирован, и регистрацию в приложении товарищ пройти не может
как он говорит, лет 6 назад он брал в вашем банке кредит, естественно, телефон там числится
звонком на ГЛ он ничего не добился, т.к. там, по его словам, потребовали номер счета, он сказал, что нет такого, в ответ "вы сообщили неправдивую информацию, идите в отделение"
как зарегистрироваться в приложении в этой ситуации?
vvs2k, добрый день. Нужно разбираться. Возможно, ваш друг уже ранее был зарегистрирован в МАБе, поэтому повторная регистрация не доступна. Попросите его написать на адрес info_client@alfabank.kiev.ua
детали ситуации и свой ИНН. Попробую помочь.
говорит, что не был
кредит был офф-лайновый, выплатил его и больше услугами банка не пользовался
-
vvs2k
-
-
- Повідомлень: 38
- З нами з: 09.04.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:38
Что более всего поражает в нынешнем Альфа-банке - это абсолютно скотская служба поддержки, которая в процессе общения может просто отключиться. Ну и тяга банка к разводу клиентов втихую
-
diagnostika
-
-
- Повідомлень: 1169
- З нами з: 05.09.12
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 78 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:41
vvs2k написав: Alfa_Bank написав: vvs2k написав:Alfa_Bank
Уважаемая АБ
у товарища на работе открылся зарплатный проект в вашем банке
и возникла проблема с мобильным приложением (пока только с ним) - не может пройти в нем регистрацию
когда товарищ на первой странице регистрации пишет номер полученной карты и свой д.р., дальше он должен ввести номер телефона - на этом этапе ему сообщается, что такой номер уже зарегистрирован, и регистрацию в приложении товарищ пройти не может
как он говорит, лет 6 назад он брал в вашем банке кредит, естественно, телефон там числится
звонком на ГЛ он ничего не добился, т.к. там, по его словам, потребовали номер счета, он сказал, что нет такого, в ответ "вы сообщили неправдивую информацию, идите в отделение"
как зарегистрироваться в приложении в этой ситуации?
vvs2k, добрый день. Нужно разбираться. Возможно, ваш друг уже ранее был зарегистрирован в МАБе, поэтому повторная регистрация не доступна. Попросите его написать на адрес info_client@alfabank.kiev.ua
детали ситуации и свой ИНН. Попробую помочь.
говорит, что не был
кредит был офф-лайновый, выплатил его и больше услугами банка не пользовался
Нужны данные, пусть напишет нам.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7272
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 620 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:42
diagnostika написав:
Что более всего поражает в нынешнем Альфа-банке - это абсолютно скотская служба поддержки, которая в процессе общения может просто отключиться. Ну и тяга банка к разводу клиентов втихую
diagnostika, добрый день. Уточните, с чем возникли проблемы. Попробую помочь и разберусь с поддержкой.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7272
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 620 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|35116
|4342412
|
П'ят 04 жов, 2019 13:03
Vorlon
|
|651
|86304
|
|
|13473
|1891586
|
|