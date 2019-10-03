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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:45
Alfa_Bank написав: diagnostika написав:
Что более всего поражает в нынешнем Альфа-банке - это абсолютно скотская служба поддержки, которая в процессе общения может просто отключиться. Ну и тяга банка к разводу клиентов втихую
diagnostika, добрый день. Уточните, с чем возникли проблемы. Попробую помочь и разберусь с поддержкой.
вы лучше всех знаете, что служба клиентской поддержки Альфа-банка состоит из одного человека - из вас
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:02
Shummi написав:
Сегодня в Центральном отделение Харькова пытался без заказа снять 1к Долларов))))
Говорят надо заказывать.
Штуку баксов надо заказывать. плохи дела))))
Не наговаривайте на Аллу!
Это один из немногих банков, который заранее (т.е. за неделю) звонит валютным депозитчикам и напоминает, что истекает срок депозита.
При этом спрашивают, какую сумму нужно зарезервировать на выдачу.
Но это в Киеве. Как в других городах, не знаю.
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:22
lubopytnaya написав: Shummi написав:
Сегодня в Центральном отделение Харькова пытался без заказа снять 1к Долларов))))
Говорят надо заказывать.
Штуку баксов надо заказывать. плохи дела))))
Не наговаривайте на Аллу!
Это один из немногих банков, который заранее (т.е. за неделю) звонит валютным депозитчикам и напоминает, что истекает срок депозита.
При этом спрашивают, какую сумму нужно зарезервировать на выдачу.
Но это в Киеве. Как в других городах, не знаю.
Звонят. Но можно прийти в оговоренное время, а "мелких купюр, извините, нет в кассе".
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wig
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