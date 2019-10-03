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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7703770477057706

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1002
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1002
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:45

  Alfa_Bank написав:
  diagnostika написав:Что более всего поражает в нынешнем Альфа-банке - это абсолютно скотская служба поддержки, которая в процессе общения может просто отключиться. Ну и тяга банка к разводу клиентов втихую

diagnostika, добрый день. Уточните, с чем возникли проблемы. Попробую помочь и разберусь с поддержкой.


вы лучше всех знаете, что служба клиентской поддержки Альфа-банка состоит из одного человека - из вас :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:02

  Shummi написав:Сегодня в Центральном отделение Харькова пытался без заказа снять 1к Долларов))))
Говорят надо заказывать. :-)
Штуку баксов надо заказывать. плохи дела))))

Не наговаривайте на Аллу!
Это один из немногих банков, который заранее (т.е. за неделю) звонит валютным депозитчикам и напоминает, что истекает срок депозита.
При этом спрашивают, какую сумму нужно зарезервировать на выдачу.
Но это в Киеве. Как в других городах, не знаю.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:22

  lubopytnaya написав:
  Shummi написав:Сегодня в Центральном отделение Харькова пытался без заказа снять 1к Долларов))))
Говорят надо заказывать. :-)
Штуку баксов надо заказывать. плохи дела))))

Не наговаривайте на Аллу!
Это один из немногих банков, который заранее (т.е. за неделю) звонит валютным депозитчикам и напоминает, что истекает срок депозита.
При этом спрашивают, какую сумму нужно зарезервировать на выдачу.
Но это в Киеве. Как в других городах, не знаю.

Звонят. Но можно прийти в оговоренное время, а "мелких купюр, извините, нет в кассе".
wig
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