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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7704770577067707>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1002
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1002
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:45

  Alfa_Bank написав:
  diagnostika написав:Что более всего поражает в нынешнем Альфа-банке - это абсолютно скотская служба поддержки, которая в процессе общения может просто отключиться. Ну и тяга банка к разводу клиентов втихую

diagnostika, добрый день. Уточните, с чем возникли проблемы. Попробую помочь и разберусь с поддержкой.


вы лучше всех знаете, что служба клиентской поддержки Альфа-банка состоит из одного человека - из вас :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:02

  Shummi написав:Сегодня в Центральном отделение Харькова пытался без заказа снять 1к Долларов))))
Говорят надо заказывать. :-)
Штуку баксов надо заказывать. плохи дела))))

Не наговаривайте на Аллу!
Это один из немногих банков, который заранее (т.е. за неделю) звонит валютным депозитчикам и напоминает, что истекает срок депозита.
При этом спрашивают, какую сумму нужно зарезервировать на выдачу.
Но это в Киеве. Как в других городах, не знаю.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:22

  lubopytnaya написав:
  Shummi написав:Сегодня в Центральном отделение Харькова пытался без заказа снять 1к Долларов))))
Говорят надо заказывать. :-)
Штуку баксов надо заказывать. плохи дела))))

Не наговаривайте на Аллу!
Это один из немногих банков, который заранее (т.е. за неделю) звонит валютным депозитчикам и напоминает, что истекает срок депозита.
При этом спрашивают, какую сумму нужно зарезервировать на выдачу.
Но это в Киеве. Как в других городах, не знаю.

Звонят. Но можно прийти в оговоренное время, а "мелких купюр, извините, нет в кассе".
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 15:46

Запросив друга в Альфу, відкрили карту, зробили операцію на 50+грн в магазині ще у серпні. Питання, де наші 200 + 200 грн?
Звернення на підтримці зареєстрував ще 30 вересня, відповіді поки нема.
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Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:54

Alfa_Bank
Запросив друга в Альфу, відкрили карту, зробили операцію на 50+грн в магазині ще у серпні. Питання, де наші 200 + 200 грн?
Звернення на підтримці зареєстрував ще 30 вересня, відповіді поки нема.
help help help

Взагалі, регламент 5 днів і сьогодні вже 5ий
Rainbow
 
Повідомлень: 2583
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:09

Re: Альфа-Банк

Rainbow, а друг яку картку відкрив пакетну чи кредитну?
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:56

Re: Альфа-Банк

Переводы не работают по банку, с сейфа снять нельзя.
Только у меня такое?
artemiustas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 20:01

artemiustas

подтверждаю
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 20:03

Re: Альфа-Банк

Шото Алла не радует в последнее время...
artemiustas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 20:04

  artemiustas написав:Шото Алла не радует в последнее время...

У нее голова болит...
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ruvex
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