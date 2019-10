Додано: П'ят 04 жов, 2019 15:46

Запросив друга в Альфу, відкрили карту, зробили операцію на 50+грн в магазині ще у серпні. Питання, де наші 200 + 200 грн?

Звернення на підтримці зареєстрував ще 30 вересня, відповіді поки нема.

help help help