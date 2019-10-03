Alfa_Bank написав:
diagnostika, добрый день. Уточните, с чем возникли проблемы. Попробую помочь и разберусь с поддержкой.
вы лучше всех знаете, что служба клиентской поддержки Альфа-банка состоит из одного человека - из вас
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:45
вы лучше всех знаете, что служба клиентской поддержки Альфа-банка состоит из одного человека - из вас
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:02
Не наговаривайте на Аллу!
Это один из немногих банков, который заранее (т.е. за неделю) звонит валютным депозитчикам и напоминает, что истекает срок депозита.
При этом спрашивают, какую сумму нужно зарезервировать на выдачу.
Но это в Киеве. Как в других городах, не знаю.
Жадность и Отвага!
Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:22
Звонят. Но можно прийти в оговоренное время, а "мелких купюр, извините, нет в кассе".
Додано: П'ят 04 жов, 2019 15:46
Запросив друга в Альфу, відкрили карту, зробили операцію на 50+грн в магазині ще у серпні. Питання, де наші 200 + 200 грн?
Звернення на підтримці зареєстрував ще 30 вересня, відповіді поки нема.
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:54
Alfa_Bank
Запросив друга в Альфу, відкрили карту, зробили операцію на 50+грн в магазині ще у серпні. Питання, де наші 200 + 200 грн?
Звернення на підтримці зареєстрував ще 30 вересня, відповіді поки нема.
help help help
Взагалі, регламент 5 днів і сьогодні вже 5ий
Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:09
Re: Альфа-Банк
Rainbow, а друг яку картку відкрив пакетну чи кредитну?
Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:56
Re: Альфа-Банк
Переводы не работают по банку, с сейфа снять нельзя.
Только у меня такое?
Додано: П'ят 04 жов, 2019 20:03
Re: Альфа-Банк
Шото Алла не радует в последнее время...
Додано: П'ят 04 жов, 2019 20:04
Black Jack - White Business
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