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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7704770577067707

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1002
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1002
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 20:11

Re: Альфа-Банк

Ячейку можно арендовать в Банке? Не было плохих отзывов, не пропадало у людей?
vadymbanker
 
Повідомлень: 293
З нами з: 05.06.16
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Подякували: 27 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 20:28

  vadymbanker написав:Ячейку можно арендовать в Банке? Не было плохих отзывов, не пропадало у людей?


У Тины Кароль несколько лет назад пропадало.
WachtAmRhein
 
Повідомлень: 8737
З нами з: 16.11.11
Подякував: 656 раз.
Подякували: 1296 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 21:03

  artemiustas написав:Переводы не работают по банку, с сейфа снять нельзя.
Только у меня такое?

между своими счетами не могу перевести
VetalUA
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Повідомлень: 952
З нами з: 30.09.13
Подякував: 60 раз.
Подякували: 84 раз.
 
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  #<1 ... 7704770577067707
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