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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 жов, 2019 20:11
Ячейку можно арендовать в Банке? Не было плохих отзывов, не пропадало у людей?
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vadymbanker
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 20:28
vadymbanker написав:
Ячейку можно арендовать в Банке? Не было плохих отзывов, не пропадало у людей?
У Тины Кароль несколько лет назад пропадало.
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 21:03
artemiustas написав:
Переводы не работают по банку, с сейфа снять нельзя.
Только у меня такое?
между своими счетами не могу перевести
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 21:05
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 22:39
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artemiustas
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