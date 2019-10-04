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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 жов, 2019 20:11
Ячейку можно арендовать в Банке? Не было плохих отзывов, не пропадало у людей?
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vadymbanker
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 20:28
vadymbanker написав:
Ячейку можно арендовать в Банке? Не было плохих отзывов, не пропадало у людей?
У Тины Кароль несколько лет назад пропадало.
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 21:03
artemiustas написав:
Переводы не работают по банку, с сейфа снять нельзя.
Только у меня такое?
между своими счетами не могу перевести
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 21:05
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 22:39
Попустило
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artemiustas
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Додано: Суб 05 жов, 2019 09:25
artemiustas написав:
Попустило
Вечером с 21 до полуночи частенько затыки бывают, связано с закрытием опердня видимо.
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Додано: Суб 05 жов, 2019 10:15
wig написав: Олег1964 написав:
По какому курсу будет злотый и почему не евровая?
МПС плюс 1% комсы.
Что при обнале часто выгоднее, чем в канторах.
При покупках надо смотреть, курс МПС по долларовой карте будет и у Привата, но там вместо кэшбека ревардс, совсем копейки.
Не евровая, потому что третьи валюты считают через доллар.
Спасибо.
При покупках иногда польский терминал предлагает выбор между злотым, долларом и евро.
Интересно, если выбрать доллар и рассчитаться долларовой картой или евро и евровой картой, не будет ли дополнительной конвертации?
А если дебетка Ультра, то обнал и покупки лучше евровой, потому что Виза?
И если валютные карты открыты к пенсионному комфорту, то обнал в банкомате через доллар до экв. 30 000 гривень?
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Олег1964
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Додано: Суб 05 жов, 2019 11:14
MASolomko написав:
Rainbow, а друг яку картку відкрив пакетну чи кредитну?
Пакетну Ультра
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Додано: Суб 05 жов, 2019 12:18
Олег1964 написав:
А если дебетка Ультра, то обнал и покупки лучше евровой, потому что Виза?
По Ультре, как и по всем остальным визам, Алла пару лет назад как-то договорилась с МПС, и курс теперь аховый. Даже по долларовой дебетке, не говоря уже про евровую.
Поэтому, для заграницы подходят допки к Комфорту, или Фасткард.
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wig
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Додано: Суб 05 жов, 2019 14:04
Alfa_Bank написав: Donnald написав:Alfa_Bank
Еще О5 августа я формил карту Максимум по приглашению друга. 8 августа сделал первую покупку на 57,02 грн. Обещанных 200 грн. до сих пор не получил.
11 сентября через чат в приложении подал заявку в контакт центр. Выполнение условий акции там подтвердили и сообщили, что вопрос сроков выплаты вознаграждения в 200 грн. находится на рассмотрении в отделе выплат. Денег ни я, ни мой друг до сих пор не получили, хотя все условия акции выполнили. У банка что нет 200 грн. и он ждет их появления, чтобы мне заплатить обещанное?
Я был клиентом разных банков, но такого откровенного кидалова еще не встречал. В Альфа-банке я новичок, и то, как меня здесь встретили, заставляет задуматься о правильности выбора.
Прошу помочь. Свои данные отправил Вам в личку.
Donnald, доброе утро. Взяла в работу. Отпишусь.
Мои худшие опасения, к сожалению, подтверждаются: обещанных по акции 200 грн. у банка до сих пор не нашлось.
25.09.2019 представитель банка поообещала выплатить бонус в первую неделю октября, до 5.10.2019, но выплата так и не состоялась! Задержка составляет уже месяц! О какой репутации надежного банка можно говорить при такой безответственности!
Требую денег и компенсации!
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Donnald
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