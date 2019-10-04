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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7705770677077708

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1002
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
163
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1002
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 14:48

  Олег1964 написав:
  wig написав:
  Олег1964 написав:По какому курсу будет злотый и почему не евровая?

МПС плюс 1% комсы.
Что при обнале часто выгоднее, чем в канторах.

При покупках надо смотреть, курс МПС по долларовой карте будет и у Привата, но там вместо кэшбека ревардс, совсем копейки.

Не евровая, потому что третьи валюты считают через доллар.

Спасибо.
При покупках иногда польский терминал предлагает выбор между злотым, долларом и евро.
Интересно, если выбрать доллар и рассчитаться долларовой картой или евро и евровой картой, не будет ли дополнительной конвертации?
А если дебетка Ультра, то обнал и покупки лучше евровой, потому что Виза?...

Терминал в Польше может и в гривне предложить расчитаться. :-)
Если не хотите попасть на тройную конвертацию, то выбирать при расчетах нужно только местную валюту - в Польше злотый, в сша доллар, в зоне евро евро, в Украине гривну.
Не имеет значение мастер или виза - все расчёты идут через доллар, оплатив евровой картой попадёте на двойную конвертацию
Востаннє редагувалось Stringer в Суб 05 жов, 2019 15:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 15:01

  Stringer написав:Не имеет значение мастер или евро - все расчёты идут через доллар, оплатив евровой картой попадёте на двойную конвертацию

случай из личного опыта: несколько лет назад в испанской гостинице не обратил внимание, что терминал по евровой карте Укрсоцбанка предложил мне валюту операции доллар (его чаще всего предлагают по иностранным картам). на тот момент у Укрсоцбанка было ещё круче, так как конвертация доллар-евро проходила через гривну - в итоге моё проживание в отеле стоило мне на 20% дороже... :(
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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