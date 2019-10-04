Олег1964 написав:По какому курсу будет злотый и почему не евровая?
МПС плюс 1% комсы. Что при обнале часто выгоднее, чем в канторах.
При покупках надо смотреть, курс МПС по долларовой карте будет и у Привата, но там вместо кэшбека ревардс, совсем копейки.
Не евровая, потому что третьи валюты считают через доллар.
Спасибо. При покупках иногда польский терминал предлагает выбор между злотым, долларом и евро. Интересно, если выбрать доллар и рассчитаться долларовой картой или евро и евровой картой, не будет ли дополнительной конвертации? А если дебетка Ультра, то обнал и покупки лучше евровой, потому что Виза?...
Терминал в Польше может и в гривне предложить расчитаться. Если не хотите попасть на тройную конвертацию, то выбирать при расчетах нужно только местную валюту - в Польше злотый, в сша доллар, в зоне евро евро, в Украине гривну. Не имеет значение мастер или виза - все расчёты идут через доллар, оплатив евровой картой попадёте на двойную конвертацию
Востаннє редагувалось Stringer в Суб 05 жов, 2019 15:04, всього редагувалось 1 раз.
Stringer написав:Не имеет значение мастер или евро - все расчёты идут через доллар, оплатив евровой картой попадёте на двойную конвертацию
случай из личного опыта: несколько лет назад в испанской гостинице не обратил внимание, что терминал по евровой карте Укрсоцбанка предложил мне валюту операции доллар (его чаще всего предлагают по иностранным картам). на тот момент у Укрсоцбанка было ещё круче, так как конвертация доллар-евро проходила через гривну - в итоге моё проживание в отеле стоило мне на 20% дороже...
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