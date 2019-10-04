Додано: Суб 05 жов, 2019 19:17

nnallex Не Вы первый, не Вы последний. К сожалению, наш представитель мало может повлиять на общую ситуацию. Но очень помогает форумчанам. Обратитесь к ней.

Кто не пьёт, тот не рискует.