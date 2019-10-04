Олег1964 написав:По какому курсу будет злотый и почему не евровая?
МПС плюс 1% комсы. Что при обнале часто выгоднее, чем в канторах.
При покупках надо смотреть, курс МПС по долларовой карте будет и у Привата, но там вместо кэшбека ревардс, совсем копейки.
Не евровая, потому что третьи валюты считают через доллар.
Спасибо. При покупках иногда польский терминал предлагает выбор между злотым, долларом и евро. Интересно, если выбрать доллар и рассчитаться долларовой картой или евро и евровой картой, не будет ли дополнительной конвертации? А если дебетка Ультра, то обнал и покупки лучше евровой, потому что Виза?...
Терминал в Польше может и в гривне предложить расчитаться. Если не хотите попасть на тройную конвертацию, то выбирать при расчетах нужно только местную валюту - в Польше злотый, в сша доллар, в зоне евро евро, в Украине гривну. Не имеет значение мастер или виза - все расчёты идут через доллар, оплатив евровой картой попадёте на двойную конвертацию
Востаннє редагувалось Stringer в Суб 05 жов, 2019 15:04, всього редагувалось 1 раз.
Stringer написав:Не имеет значение мастер или евро - все расчёты идут через доллар, оплатив евровой картой попадёте на двойную конвертацию
случай из личного опыта: несколько лет назад в испанской гостинице не обратил внимание, что терминал по евровой карте Укрсоцбанка предложил мне валюту операции доллар (его чаще всего предлагают по иностранным картам). на тот момент у Укрсоцбанка было ещё круче, так как конвертация доллар-евро проходила через гривну - в итоге моё проживание в отеле стоило мне на 20% дороже...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
ОфПреду а реально відмінити замовлення на випуск фізичної фасткард до її випуску? а то на теплій лінії сказали що відмінити замовлення не можливо і вона буде доставлена у відділення. або якщо дійсно неможливо скасувати випуск фізичної карти то хоча б скоригувати куди буде її доставлено.
служба безопасности стала дерзкой! Добавлял ночью в apple pay карту, они позвонили, я сбросил - на след день карта заблокирована, набираю их 10 минут каких то расспросов - не смог быстро вспомнить последнюю операцию - идентификацию не прошли - разблокировка только в отделении! Жена покупала с кредитной карты технику на 40к, после этой успешных операции, карта нигде не работала, позвонили в полночь в службу, он начинает ее расспрашивать, каверзные вопросы, спрашивает когда снимали наличные в банкомате, она у меня спрашивает, я говорю - это кредитная карта, какие снятия в банкомате??? На том конце провода - "так, вам подсказывают, идентификацию не прошли, блокируем карту до вашего прихода в банк" и это в пятницу вечером. На кредитной карте долг 60к и они ее блокируют! Совсем безбожники
Востаннє редагувалось nnallex в Суб 05 жов, 2019 19:08, всього редагувалось 1 раз.
Donnald написав:Мои худшие опасения, к сожалению, подтверждаются: обещанных по акции 200 грн. у банка до сих пор не нашлось. 25.09.2019 представитель банка поообещала выплатить бонус в первую неделю октября, до 5.10.2019, но выплата так и не состоялась! Задержка составляет уже месяц! О какой репутации надежного банка можно говорить при такой безответственности! Требую денег и компенсации!
Уважаемый... да имейте вы терпение... Юлия ведь сказала, что всё выплатят... просто с акцией есть траблы... ну не переживайте вы так... всё будет в своё время... или вам эти 200 грн последние і конче потрібні? у многих такая же ситуация, но народ терпеливо ждёт... не примите в качестве образы, плиз...
nnallex написав:служба безопасности стала дерзкой! Добавлял ночью в apple pay карту, они позвонили, я сбросил - на след день карта заблокирована
все правильно, нетипичность поведения должна вызывать подозрение и лучше было взять трубку, а СБ лучше перебдеть чем недобдеть.
Ну привязывал человек карту жены, будить не хотел - всякое бывает. Но честно говоря, я не помню чтоб СБ Аллы сама перезванивала. Блочат втупую, иногда шлют смс, часто вобще никаких признаков блокировки.
nnallex написав:служба безопасности стала дерзкой! Добавлял ночью в apple pay карту, они позвонили, я сбросил - на след день карта заблокирована
Любезный! Да вы сами-то себя слышите или как?! Сбросил он вызов видите-ли. В Привате при бене, сторожилы не дадут соврать, в таких случаях блокировали весь П24, а не одну карту. и даже тогда, когда чел был за кордоном! И разблокировали только после очень долгих мытарств и 7-ми кругов Ада! И то после обращения на мордокниге или к гороху или дубилету. Или вы думаете что 60к трат по кредитке это очень круто и это индульгенция на все случаи жизни? Ну-ну... Имхо, вы сами виноваты в произошедшем! Ничего личного! ps хотя по женской слабости соболезную конечно. Опыт - он учитель славный - берёт правда дорого, но зато объясняет понятно. Шишки пройдут, а он останется