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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 жов, 2019 20:12
Фантом да я всё понимаю. и даже то что чел подвязывал карту жены и не хотел её будить. Но Вы то понимаете, что это не правильно? У меня муж, если работает в моём аккаунте с рискованными операциями, всегда делает их тогда, когда я дома и не сплю. Тут просто случай простого русского авось и не более. Если чел не сделает из этой ситуации выводов - то грабли они будут его атрибутом всегда. Вы же знаете как это бывает когда люди забывают свои ошибки? Они просто их потом повторяют снова
Додано: Суб 05 жов, 2019 20:24
Кассандра Есть такое.
Востаннє редагувалось Фантом в Суб 05 жов, 2019 21:04, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Суб 05 жов, 2019 21:30
Вы невнимательно прочитали пост и не ответили ни на один вопрос.
Терминал предлагает выбор - доллар или злотый, а в руках или в Гпей долларовый комфорт.
Либо, терминал - евро или злотый, в руках или Гпей евровый комфорт.
Я не просил пояснять, что такое двойная или тройная конвертация или что нужно выбирать местную валюту при расчете гривневой картой.
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