Додано: Суб 05 жов, 2019 20:12

Фантом да я всё понимаю. и даже то что чел подвязывал карту жены и не хотел её будить. Но Вы то понимаете, что это не правильно? У меня муж, если работает в моём аккаунте с рискованными операциями, всегда делает их тогда, когда я дома и не сплю. Тут просто случай простого русского авось и не более. Если чел не сделает из этой ситуации выводов - то грабли они будут его атрибутом всегда. Вы же знаете как это бывает когда люди забывают свои ошибки? Они просто их потом повторяют снова