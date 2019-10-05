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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 жов, 2019 20:12
Фантом да я всё понимаю. и даже то что чел подвязывал карту жены и не хотел её будить. Но Вы то понимаете, что это не правильно? У меня муж, если работает в моём аккаунте с рискованными операциями, всегда делает их тогда, когда я дома и не сплю. Тут просто случай простого русского авось и не более. Если чел не сделает из этой ситуации выводов - то грабли они будут его атрибутом всегда. Вы же знаете как это бывает когда люди забывают свои ошибки? Они просто их потом повторяют снова
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Кассандра
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Додано: Суб 05 жов, 2019 20:24
Кассандра Есть такое.
Востаннє редагувалось Фантом
в Суб 05 жов, 2019 21:04, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Суб 05 жов, 2019 21:30
Stringer написав: Олег1964 написав:
Спасибо.
При покупках иногда польский терминал предлагает выбор между злотым, долларом и евро.
Интересно, если выбрать доллар и рассчитаться долларовой картой или евро и евровой картой, не будет ли дополнительной конвертации?
А если дебетка Ультра, то обнал и покупки лучше евровой, потому что Виза?...
Терминал в Польше может и в гривне предложить расчитаться.
Если не хотите попасть на тройную конвертацию, то выбирать при расчетах нужно только местную валюту - в Польше злотый, в сша доллар, в зоне евро евро, в Украине гривну.
Не имеет значение мастер или виза - все расчёты идут через доллар, оплатив евровой картой попадёте на двойную конвертацию
Вы невнимательно прочитали пост и не ответили ни на один вопрос.
Терминал предлагает выбор - доллар или злотый, а в руках или в Гпей долларовый комфорт.
Либо, терминал - евро или злотый, в руках или Гпей евровый комфорт.
Я не просил пояснять, что такое двойная или тройная конвертация или что нужно выбирать местную валюту при расчете гривневой картой.
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Олег1964
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Додано: Суб 05 жов, 2019 21:38
Олег1964 написав: Stringer написав: Олег1964 написав:
Спасибо.
При покупках иногда польский терминал предлагает выбор между злотым, долларом и евро.
Интересно, если выбрать доллар и рассчитаться долларовой картой или евро и евровой картой, не будет ли дополнительной конвертации?
А если дебетка Ультра, то обнал и покупки лучше евровой, потому что Виза?...
Терминал в Польше может и в гривне предложить расчитаться.
Если не хотите попасть на тройную конвертацию, то выбирать при расчетах нужно только местную валюту - в Польше злотый, в сша доллар, в зоне евро евро, в Украине гривну.
Не имеет значение мастер или виза - все расчёты идут через доллар, оплатив евровой картой попадёте на двойную конвертацию
Вы невнимательно прочитали пост и не ответили ни на один вопрос.
Терминал предлагает выбор - доллар или злотый, а в руках или в Гпей долларовый комфорт.
Либо, терминал - евро или злотый, в руках или Гпей евровый комфорт.
Я не просил пояснять, что такое двойная или тройная конвертация или что нужно выбирать местную валюту при расчете гривневой картой.
Это вы не хотите слышать.
Вам же сказали - всегда платить только в местной валюте, неважно какая у вас карта.
Иначе влетите на дсс.
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curiousobro
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Додано: Суб 05 жов, 2019 22:01
curiousobro написав: Олег1964 написав: Stringer написав:
Если не хотите попасть на тройную конвертацию, то выбирать при расчетах нужно только местную валюту - в Польше злотый, в сша доллар, в зоне евро евро, в Украине гривну.
Не имеет значение мастер или виза - все расчёты идут через доллар, оплатив евровой картой попадёте на двойную конвертацию
Вы невнимательно прочитали пост и не ответили ни на один вопрос.
Терминал предлагает выбор - доллар или злотый, а в руках или в Гпей долларовый комфорт.
Либо, терминал - евро или злотый, в руках или Гпей евровый комфорт.
Я не просил пояснять, что такое двойная или тройная конвертация или что нужно выбирать местную валюту при расчете гривневой картой.
Это вы не хотите слышать.
Вам же сказали - всегда платить только в местной валюте, неважно какая у вас карта.
Иначе влетите на дсс.
Это вы не хотите читать.
Если немец приедет в Польшу со своей евровой картой и терминал даст ему возможность рассчитаться в евро, то немец выберет ойро и, поверьте, с карты немца спишут ровно столько ойро, сколько будет в чеке. Иначе будет шкандаль.
Точно так же будет и с американцем и его долларовой картой в Польше.
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Олег1964
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Додано: Суб 05 жов, 2019 23:05
Олег1964 написав:
Это вы не хотите читать.
Если немец приедет в Польшу со своей евровой картой и терминал даст ему возможность рассчитаться в евро, то немец выберет ойро и, поверьте, с карты немца спишут ровно столько ойро, сколько будет в чеке. Иначе будет шкандаль.
Точно так же будет и с американцем и его долларовой картой в Польше.
А с монголом, с его тугриковой картой как будет?
Когда-то в далёком 2014м с нашими картами тоже так было, предприимчивые галичане и буковинцы переходили границу, снимали с гривневых карт валюту по заниженному курсу банка, возвращались и продавали по курсу черного рынка. Потом приват позагонял эти карты в минуса на многи тысячи гривен.
С тех пор осадочек и остался.
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WachtAmRhein
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