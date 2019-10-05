Олег1964 написав:Это вы не хотите читать. Если немец приедет в Польшу со своей евровой картой и терминал даст ему возможность рассчитаться в евро, то немец выберет ойро и, поверьте, с карты немца спишут ровно столько ойро, сколько будет в чеке. Иначе будет шкандаль. Точно так же будет и с американцем и его долларовой картой в Польше.
А с монголом, с его тугриковой картой как будет?
Когда-то в далёком 2014м с нашими картами тоже так было, предприимчивые галичане и буковинцы переходили границу, снимали с гривневых карт валюту по заниженному курсу банка, возвращались и продавали по курсу черного рынка. Потом приват позагонял эти карты в минуса на многи тысячи гривен.
С тех пор осадочек и остался.
Про монголов речь не шла. А в далеком 2014 я и сам рассчитывался приватом в Польше, выбирая гривну. Хорошие были времена.
mephala написав: какой смысл вообще отвечать??? он же сам себе уже нафантазировал ответ а остальных тупо тролит. причем не совсем в вежливой форме.
У вас есть возможность игнорировать, не читать и, тем более, писать ответы на мои сообщения. Кроме того, требуя вежливости, будь вежлив сам.
если вы не заметили то я и не отвечал помня полную бесполезность этого занятия по предыдущим вашим стенаниям. и мой пост был не вам а другим форумчанам которые не понятно почему еще ведутся на ваш троллинг.
Востаннє редагувалось mephala в Нед 06 жов, 2019 10:40, всього редагувалось 1 раз.
Олег1964 написав:Если немец приедет в Польшу со своей евровой картой и терминал даст ему возможность рассчитаться в евро, то немец выберет ойро и, поверьте, с карты немца спишут ровно столько ойро, сколько будет в чеке. Иначе будет шкандаль. Точно так же будет и с американцем и его долларовой картой в Польше.
Действительно, обратный пересчет DCC - это фишка украинских банков. Но, даже и без нее, DCC само по себе дает курс, в среднем, на 4% хуже, чем стандартная конвертация МПС.
Еще раз спасибо за ответ. Во второй половине октября буду недолго в Польше. Обязательно протестирую валютные комфорты при оплате и выборе от терминала либо злотого, либо соответствующей валюты - доллара или евро.
mephala написав: какой смысл вообще отвечать??? он же сам себе уже нафантазировал ответ а остальных тупо тролит. причем не совсем в вежливой форме.
У вас есть возможность игнорировать, не читать и, тем более, писать ответы на мои сообщения. Кроме того, требуя вежливости, будь вежлив сам.
если вы не заметили то я и не отвечал помня полную бесполезность этого занятия по предыдущим вашим стенаниям. и мой пост был не вам а другим форумчанам которые не понятно почему еще ведутся на ваш троллинг.
Бесполезно стенаете это вы. Вас просили не отвечать.