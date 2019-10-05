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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7707770877097710

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1003
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1003
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 10:27

  WachtAmRhein написав:
  Олег1964 написав:Это вы не хотите читать.
Если немец приедет в Польшу со своей евровой картой и терминал даст ему возможность рассчитаться в евро, то немец выберет ойро и, поверьте, с карты немца спишут ровно столько ойро, сколько будет в чеке. Иначе будет шкандаль.
Точно так же будет и с американцем и его долларовой картой в Польше.


А с монголом, с его тугриковой картой как будет?

Когда-то в далёком 2014м с нашими картами тоже так было, предприимчивые галичане и буковинцы переходили границу, снимали с гривневых карт валюту по заниженному курсу банка, возвращались и продавали по курсу черного рынка. Потом приват позагонял эти карты в минуса на многи тысячи гривен.

С тех пор осадочек и остался.

Про монголов речь не шла.
А в далеком 2014 я и сам рассчитывался приватом в Польше, выбирая гривну. Хорошие были времена.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 10:28

Re: Альфа-Банк

Добрый день.
Альфа-Банк предоставляет услуги маржинальной торговли на рынке форекс?
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 10:34

  mephala написав:
какой смысл вообще отвечать??? он же сам себе уже нафантазировал ответ а остальных тупо тролит. причем не совсем в вежливой форме.


У вас есть возможность игнорировать, не читать и, тем более, писать ответы на мои сообщения.
Кроме того, требуя вежливости, будь вежлив сам.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 10:36

  VetalUA написав:
  Олег1964 написав:почитайте, что такое DCC

Как Вы думаете, DCC работает одинаково и в Украине, и в Евросоюзе?
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 10:38

  Олег1964 написав:
  mephala написав:
какой смысл вообще отвечать??? он же сам себе уже нафантазировал ответ а остальных тупо тролит. причем не совсем в вежливой форме.


У вас есть возможность игнорировать, не читать и, тем более, писать ответы на мои сообщения.
Кроме того, требуя вежливости, будь вежлив сам.

если вы не заметили то я и не отвечал помня полную бесполезность этого занятия по предыдущим вашим стенаниям. и мой пост был не вам а другим форумчанам которые не понятно почему еще ведутся на ваш троллинг.
Востаннє редагувалось mephala в Нед 06 жов, 2019 10:40, всього редагувалось 1 раз.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 10:40

  wig написав:
  Олег1964 написав:Если немец приедет в Польшу со своей евровой картой и терминал даст ему возможность рассчитаться в евро, то немец выберет ойро и, поверьте, с карты немца спишут ровно столько ойро, сколько будет в чеке. Иначе будет шкандаль.
Точно так же будет и с американцем и его долларовой картой в Польше.

Действительно, обратный пересчет DCC - это фишка украинских банков. Но, даже и без нее, DCC само по себе дает курс, в среднем, на 4% хуже, чем стандартная конвертация МПС.

Еще раз спасибо за ответ.
Во второй половине октября буду недолго в Польше. Обязательно протестирую валютные комфорты при оплате и выборе от терминала либо злотого, либо соответствующей валюты - доллара или евро.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 10:45

  mephala написав:
  Олег1964 написав:
  mephala написав:
какой смысл вообще отвечать??? он же сам себе уже нафантазировал ответ а остальных тупо тролит. причем не совсем в вежливой форме.


У вас есть возможность игнорировать, не читать и, тем более, писать ответы на мои сообщения.
Кроме того, требуя вежливости, будь вежлив сам.

если вы не заметили то я и не отвечал помня полную бесполезность этого занятия по предыдущим вашим стенаниям. и мой пост был не вам а другим форумчанам которые не понятно почему еще ведутся на ваш троллинг.

Бесполезно стенаете это вы. Вас просили не отвечать.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 10:53

Олег1964
вы влезли в пост который был адресован не вам и еще хотите что бы я молча проигнорировал. я же говорю - не совсем вежливый троллинг на лицо
mephala
 
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