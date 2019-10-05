Олег1964 написав:

какой смысл вообще отвечать??? он же сам себе уже нафантазировал ответ а остальных тупо тролит. причем не совсем в вежливой форме.У вас есть возможность игнорировать, не читать и, тем более, писать ответы на мои сообщения.Кроме того, требуя вежливости, будь вежлив сам.если вы не заметили то я и не отвечал помня полную бесполезность этого занятия по предыдущим вашим стенаниям. и мой пост был не вам а другим форумчанам которые не понятно почему еще ведутся на ваш троллинг.