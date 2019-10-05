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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 жов, 2019 17:19
vovan_prm написав:
Добрый день.
Альфа-Банк предоставляет услуги маржинальной торговли на рынке форекс?
як не дивно, але один із держ-банків пропонує
)https://www.forex.ukrgasbank.com/
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greenozon
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Додано: Нед 06 жов, 2019 17:39
greenozon написав: vovan_prm написав:
Добрый день.
Альфа-Банк предоставляет услуги маржинальной торговли на рынке форекс?
як не дивно, але один із держ-банків пропонує
)https://www.forex.ukrgasbank.com/
Спасибо, что отозвались.
За УГБ я в курсе.
Вопрос именно об Альфе.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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vovan_prm
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