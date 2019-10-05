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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7708770977107711

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1003
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
168
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1003
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 17:19

  vovan_prm написав:Добрый день.
Альфа-Банк предоставляет услуги маржинальной торговли на рынке форекс?



як не дивно, але один із держ-банків пропонує :))

https://www.forex.ukrgasbank.com/
+50грн !
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greenozon
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Повідомлень: 6113
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 17:39

  greenozon написав:
  vovan_prm написав:Добрый день.
Альфа-Банк предоставляет услуги маржинальной торговли на рынке форекс?



як не дивно, але один із держ-банків пропонує :))

https://www.forex.ukrgasbank.com/

Спасибо, что отозвались.
За УГБ я в курсе.
Вопрос именно об Альфе.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлень: 2375
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  #<1 ... 7708770977107711
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