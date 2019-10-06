Alfa_Bank написав:В банке есть определенный перечень операций, которые считаются активными
Огласите весь список, пожалуйста или дайте на него ссылку
Kalgan, добрый день. Огласить весь список не можем, т.к. это внутренний регламент банка. По счету должны быть операции: покупки, снятия, просмотр баланса, пополнения наличными / безналом, выплата %, валютообмен и т.д.
Выплата %, насколько я помню, туда не входит.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9