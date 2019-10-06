Alfa_Bank написав:В банке есть определенный перечень операций, которые считаются активными
Огласите весь список, пожалуйста или дайте на него ссылку
Kalgan, добрый день. Огласить весь список не можем, т.к. это внутренний регламент банка. По счету должны быть операции: покупки, снятия, просмотр баланса, пополнения наличными / безналом, выплата %, валютообмен и т.д.
Выплата %, насколько я помню, туда не входит.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
Donnald написав:Мои худшие опасения, к сожалению, подтверждаются: обещанных по акции 200 грн. у банка до сих пор не нашлось. 25.09.2019 представитель банка поообещала выплатить бонус в первую неделю октября, до 5.10.2019, но выплата так и не состоялась! Задержка составляет уже месяц! О какой репутации надежного банка можно говорить при такой безответственности! Требую денег и компенсации!
Уважаемый... да имейте вы терпение... Юлия ведь сказала, что всё выплатят... просто с акцией есть траблы... ну не переживайте вы так... всё будет в своё время... или вам эти 200 грн последние і конче потрібні? у многих такая же ситуация, но народ терпеливо ждёт... не примите в качестве образы, плиз...
Вы ставите вопрос с ног на голову. Вы что действительно считаете, что банку мои 200 грн. нужнее, чем мне? Банк не выполняет свои же обязательства, а я должен войти в его положение? А ведь банк еще месяц назад признал, что условия акции мною выполнены, что вознаграждение мне положено, но, без объяснения причин, попросил подождать еще месяц, до 4 октября. И я ведь подождал до 4 октября, то есть, до конца прошлой недели. Но сегодня уже 7 октября, а денег все нет!
Donnald написав:...И я ведь подождал до 4 октября, то есть, до конца прошлой недели. Но сегодня уже 7 октября, а денег все нет!
крохоборство до добра не доведёт. равно как и ощущение, что кто-то будет делать зачисление в субботу-воскресенье. одна нервотрёпка за 200 грн., букв больше настучали по клаве, чем те копейки. поберегли бы нервы...